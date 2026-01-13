Flughafen Wien nimmt Betrieb nach Eis-Sperre wieder auf

Reuters
Wien, 13. Jan (Reuters) - Der Flughafen Wien nimmt nach einer mehrstündigen Sperre wegen Eisglätte ⁠den Betrieb ‍schrittweise wieder auf.

Ab 11.00 Uhr soll es wieder Abflüge und ‌ab 12.00 Uhr Landungen geben, wie ein Sprecher am ‍Dienstag sagte. Es sei jedoch weiter mit Verzögerungen zu rechnen. Der Betrieb wurde am Morgen eingestellt, weil sich auf dem gesamten Vorfeld, den ‍Rollwegen und den Pisten ⁠eine dicke Eisschicht gebildet hatte.

Der Flughafen Wien ist der Heimatflughafen der Lufthansa-Tochter ‍Austrian. Insgesamt waren für den Vormittag rund 140 Flüge vorgesehen, ⁠von denen der Großteil von der Sperre betroffen war.

Wegen niedriger Temperaturen und Schneeregen sei die Oberfläche ‍unmittelbar nach der ‌Enteisung sofort wieder gefroren, hatte der Flughafen mitgeteilt. Der Winterdienst sei seit der Nacht im Volleinsatz gewesen. Ankommende Flüge wurden etwa nach München, Frankfurt oder Köln umgeleitet, Abflüge wurden verschoben. Passagiere wurden aufgerufen, sich bei ihren Fluggesellschaften ⁠über den Status ihrer Flüge zu informieren.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Thomas ‍Seythal)

