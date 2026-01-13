W​e​r​b​u​n​g von
Gold - Erneutes Rekordhoch

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

Erneutes Rekordhoch

Das neue Jahr beginnt auch auf der Edelmetallseite sehr gut, d. h. mit neuen Rekordständen bei Gold (4.630 USD) und Silber (86,19 USD). In der Summe verläuft der Aufwärtstrend weiterhin sehr dynamisch. Innerhalb derart starker Trends kann es sich auszahlen, auf Konsolidierungen zu warten. Die Ausprägung von trendbestätigenden Formationen bietet dabei zwei entscheidende Vorteile: Zum einen entsteht bei deren Auflösung nochmals ein prozyklisches Investmentkaufsignal, zum anderen liefert das Konsolidierungsmuster auch in Sachen „aktives Money Management“ eine wichtige Orientierungshilfe. Konkret lässt sich dieser Nutzen am Kursverlauf des Goldpreises aufzeigen. Dank des neuen Allzeithochs wurde auch die Schiebezone der letzten Wochen nach oben aufgelöst (siehe Chart). Aus deren Höhe ergibt sich nun ein Anschlusspotenzial von 280 USD bzw. ein Kursziel von rund 4.830 USD. Auf der Unterseite bietet sich neben dem ehemaligen Rekordlevel bei 4.381 USD die untere Begrenzung der angeführten Tradingrange – verstärkt durch die 50-Tages-Linie (akt. bei 4.238 USD) – als strategische Absicherung an.

Gold (Daily)

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²



