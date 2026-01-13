Gold - Erneutes Rekordhoch
HSBC · Uhr
Erneutes Rekordhoch
Das neue Jahr beginnt auch auf der Edelmetallseite sehr gut, d. h. mit neuen Rekordständen bei Gold (4.630 USD) und Silber (86,19 USD). In der Summe verläuft der Aufwärtstrend weiterhin sehr dynamisch. Innerhalb derart starker Trends kann es sich auszahlen, auf Konsolidierungen zu warten. Die Ausprägung von trendbestätigenden Formationen bietet dabei zwei entscheidende Vorteile: Zum einen entsteht bei deren Auflösung nochmals ein prozyklisches Investmentkaufsignal, zum anderen liefert das Konsolidierungsmuster auch in Sachen „aktives Money Management“ eine wichtige Orientierungshilfe. Konkret lässt sich dieser Nutzen am Kursverlauf des Goldpreises aufzeigen. Dank des neuen Allzeithochs wurde auch die Schiebezone der letzten Wochen nach oben aufgelöst (siehe Chart). Aus deren Höhe ergibt sich nun ein Anschlusspotenzial von 280 USD bzw. ein Kursziel von rund 4.830 USD. Auf der Unterseite bietet sich neben dem ehemaligen Rekordlevel bei 4.381 USD die untere Begrenzung der angeführten Tradingrange – verstärkt durch die 50-Tages-Linie (akt. bei 4.238 USD) – als strategische Absicherung an.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Das neue Jahr beginnt auch auf der Edelmetallseite sehr gut, d. h. mit neuen Rekordständen bei Gold (4.630 USD) und Silber (86,19 USD). In der Summe verläuft der Aufwärtstrend weiterhin sehr dynamisch. Innerhalb derart starker Trends kann es sich auszahlen, auf Konsolidierungen zu warten. Die Ausprägung von trendbestätigenden Formationen bietet dabei zwei entscheidende Vorteile: Zum einen entsteht bei deren Auflösung nochmals ein prozyklisches Investmentkaufsignal, zum anderen liefert das Konsolidierungsmuster auch in Sachen „aktives Money Management“ eine wichtige Orientierungshilfe. Konkret lässt sich dieser Nutzen am Kursverlauf des Goldpreises aufzeigen. Dank des neuen Allzeithochs wurde auch die Schiebezone der letzten Wochen nach oben aufgelöst (siehe Chart). Aus deren Höhe ergibt sich nun ein Anschlusspotenzial von 280 USD bzw. ein Kursziel von rund 4.830 USD. Auf der Unterseite bietet sich neben dem ehemaligen Rekordlevel bei 4.381 USD die untere Begrenzung der angeführten Tradingrange – verstärkt durch die 50-Tages-Linie (akt. bei 4.238 USD) – als strategische Absicherung an.
Gold (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Edelmetall legt zuGold steigt auf Rekordhoch - Gründe: Lage im Iran und Vorgehen gegen Fed-Chefgestern, 06:23 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP 2: Gold und Silber auf Rekordhoch - Sorge um Unabhängigkeit der Fedgestern, 15:31 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: Gold steigt auf Rekordhoch - Lage im Iran und Vorgehen gegen Fed-Chefgestern, 07:15 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzial08. Jan. · onvista