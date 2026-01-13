Griechenland-Comeback: Investoren stehen Schlange bei Anleihe-Auktion

Im einst von der Staatspleite bedrohten Griechenland stehen die Investoren inzwischen Schlange: Die erste Anleihe-Auktion des Jahres stieß auf eine Rekordnachfrage.

Für eine neue ⁠zehnjährige Staatsanleihe gingen ‍am Dienstag Gebote im Volumen von 51 Milliarden Euro ein, wie die mit dem Schuldenmanagement des Landes beauftragte Finanzagentur mitteilte. Das Land ‌sammelte dabei vier Milliarden Euro ein und deckt damit bereits rund die Hälfte seines für dieses Jahr geplanten ‍Kreditbedarfs von acht Milliarden Euro. Der geringe Risikoaufschlag von 0,58 Prozentpunkten signalisiert das wiedergewonnene Vertrauen am Finanzmarkt.

Das enorme Interesse der Anleger ist das Ergebnis der deutlichen Konjunkturbelebung. "Die hohe Nachfrage spiegelt die starke Verbesserung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten des Landes und den schnellen Abbau der Staatsverschuldung wider", sagte Analyst Takis Zamanis ‍vom Vermögensverwalter Beta Securities. Seit Griechenland Ende 2023 ⁠von Ratingagenturen die Bonitätsnote "Investment Grade" zurückerhielt, was für ein geringeres Ausfallrisiko steht, sind die Anleihen für Investoren wieder attraktiv.

Griechische Staatsverschuldung sinkt seit 2020 kontinuierlich

Die griechische Wirtschaft soll in diesem Jahr mit 2,4 ‍Prozent doppelt so stark wachsen wie der Durchschnitt der Euro-Zone. Zudem wird ein Primärüberschuss – ein Haushaltsplus ohne Zinszahlungen – von 2,8 ⁠Prozent erwartet. Während der schweren Schuldenkrise der Jahre 2009 bis 2018 stand das Land kurz vor dem Austritt aus der Euro-Zone.

Es erholt sich inzwischen von der Finanzkrise, die es nur durch drei internationale Rettungspakete ‍im Gesamtumfang von rund 280 Milliarden ‌Euro überstehen konnte. Als Zeichen der neuen Stärke plant die Regierung, noch in diesem Jahr Kredite aus dem ersten Rettungspaket in Höhe von rund fünf Milliarden Euro vorzeitig zurückzuzahlen.

Obwohl die Staatsverschuldung mit erwarteten 138,2 Prozent der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr die höchste in der Euro-Zone bleiben dürfte, ist sie seit 2020 um mehr als 45 Prozentpunkte gesunken. Zudem verfügt Griechenland über ein Finanzpolster von rund 41 Milliarden Euro, mit dem es seinen Finanzierungsbedarf für mindestens drei ⁠Jahre ohne Zugang zu den Märkten decken könnte.