IRW-News: Arctic Minerals : Im Kupfer-Silber-Projekt Hennes Bay wurden mehrere neue Anomalien von hoher Priorität ermittelt

13. Januar 2026 / IRW-Press / Arctic Minerals AB (publ) (Arctic Minerals oder das Unternehmen) freut sich, über die Ergebnisse einer vor Kurzem absolvierten luftgestützten magnetotellurischen (MMT) Messung sowie einer Modellierung von historischen Daten aus einer luftgestützten Magnetfeldmessung mittels Inversion des magnetischen Vektors (MVI) im Kupfer-Silber-Projekt Hennes Bay (Hennes Bay oder das Projekt) in Schweden zu berichten. Die MMT-Messung und die geophysikalische MVI-Modellierung deuten auf eine starke Korrelation mit einer bereits bekannten Mineralisierung hin und liefern damit den Nachweis für eine neue Zielzone, die insgesamt um das Zehnfache größer ist als die Lagerstätte Dingelvik, die für Testbohrungen aufgeschlossen wurde.

Highlights

- Die äußerst erfolgreiche geophysikalische Kampagne hat mehrere Zielzonen von hoher Priorität hervorgebracht, zu denen auch Ausläufer bekannter Prospektionsgebiete und neue Anomalien nahe der Oberfläche und in der Tiefe zählen. Zu beachten ist, dass mit der MMT-Messung nur etwa 34 % des insgesamt 402 km² großen Konzessionsgebiets erfasst wurden.

- Die Gesamtfläche der neuen Zielzonen ist (nach Oberflächenextrapolation) zehnmal größer als der Bereich der Lagerstätte Dingelvik, für den eine Mineralressourcenschätzung (MRE) von 55 Mio. Tonnen vorliegt.

- Die Einbindung von MMT- und MVI-Daten hat zu einer hohen Zielgenauigkeit geführt.

- Die nächsten Schritte umfassen die Validierung vor Ort, gefolgt von einer Reihung und Priorisierung der Zielzonen für die Durchführung von Testbohrungen. Weitere MMT-Messungen sind für 2026 geplant.

Zu den sieben ermittelten Zielzonen von hoher Priorität zählen:

- Henneviken - Asslebyn: Eine durchgehende Zone mit hohen Magnetfeldwerten in geringer Tiefe und ein leitfähiger Entwicklungszug verbinden Henneviken mit Asslebyn, was auf einen tiefliegenden südlichen Ausläufer des kupferführenden (Cu) Horizonts hindeutet, der sich jenseits der Mineralisierung, die im Rahmen früherer Bohrungen durchteuft wurde, fortsetzt.

- Henneviken East (North & South): Etwa 2 km östlich von Henneviken befindet sich ein neu entdeckter und noch nicht erkundeter magnetischer Korridor von rund 6 km Länge mit NW-SO-Ausrichtung, der den kartierten Verwerfungen folgt, die möglicherweise die Kupfermineralisierung beeinflusst haben. Das südliche Ende überlagert eine starke MMT-Leitschicht und bildet eine Zone, in der hohe Magnetfeldwerte mit hoher Leitfähigkeit zusammenfallen. Eine gesonderte und noch nicht erkundete leitfähige Anomalie scheint eine Falte im kupferführenden Horizont nachzuzeichnen.

- Baldersnäs: Ein starker leitfähiger Entwicklungszug (MMT) nordöstlich von Dingelvik korreliert mit der Randzone des ursprünglichen Prospektionsgebiets Baldersnäs, für das die Mineralressourcenschätzung der Lagerstätte Dingelvik erstellt wurde, und einer kartierten NW-SO-Verwerfung, die mit hohen Magnetfeldwerten nahe der Oberfläche zusammenfällt, die größer sind als jene innerhalb der aktuellen Abgrenzungen der Lagerstätte Dingelvik.

- Dingelvik South: Eine neu entdeckte, große, tiefliegende magnetische Zone mit Feeder-ähnlichen Strukturen, die möglicherweise den Ursprung der MRE für Dingelvik bildet.

- Ravarp: Ein neu entdecktes Ziel, das eine tiefliegende Zone mit hohen Magnetfeldwerten beherbergt, die sich am Scheitelpunkt eines gefalteten Magnetfeldgürtels unmittelbar neben dem kupferführenden Horizont befindet. Diese Struktur ist Teil eines breiteren, nach Norden verlaufenden Korridors mit hohen Magnetfeldwerten, der die Ausrichtung des kupferführenden Horizonts innerhalb des aussichtsreichen Wirtsgesteins widerspiegelt.

- Stora Strand: Ein von NW nach SO streichender Leitkorridor durchschneidet eine tiefliegende Zone mit hohen Magnetfeldwerten, die an die Oberfläche dringt und eine klare Überlappung von Leitfähigkeits- und Magnetfeldwerten schafft, die gut zur historischen Kupfermine Stora Strand passt.

- Ausläufer hin zur MRE-Zone Dingelvik: Magnetfeld- und Leitfähigkeitsanomalien, bei denen es sich möglicherweise um Ausläufer der bekannten MRE handelt.

Direktor Peter George erklärt:

Das ist eine wirklich spannende Entwicklung im Projekt Hennes Bay. Nach der ersten MRE von 55 Mio. Tonnen im März 2025 und der positiven Konzeptstudie für den Untertagebau im September 2025 hat diese geophysikalische Datenmodellierung erneut das enorme Entdeckungspotenzial unseres Vorzeigeprojekts aufgezeigt.

Der Abschluss der MMT-Messung und der MVI-Modellierung für einen Teilbereich des Projekts Hennes Bay ist ein wichtiger Erfolg für unser Explorationsprogramm. Die integrierten Datensätze, die auf deutliche Überschneidungen zwischen den leitfähigen und magnetischen Strukturen hinweisen, die mit der bekannten Mineralisierung übereinstimmen, haben einen Machbarkeitsnachweis, einen Proof of Concept, für die Wirksamkeit dieser Methoden geliefert und vor allem auch mehrere neue Ziele von hoher Priorität definiert.

Das ist eine bedeutende Entwicklung, die umso beeindruckender ist, wenn man bedenkt, dass wir erst ein Drittel der gesamten Konzessionsfläche untersucht haben. Dementsprechend glauben wir, dass es noch viele weitere hochrangige Ziele zu entdecken gibt.

Wir werden nun zügig mit der Bodenvalidierung fortfahren und die Rangfolge und Priorisierung der Zielzonen für die Testbohrungen abschließen. Unser Ziel ist es, das Ressourcenwachstum zu steigern und neue Entdeckungen zu präsentieren.

Über Arctic Minerals

Arctic Minerals ist ein Bergbauunternehmen, das sich der Exploration und Erschließung von Mineralien wie Kupfer, Gold und kritischen Mineralien in den nordischen Ländern (Schweden, Norwegen und Finnland) verschrieben hat. Bleiben Sie stets über die aktuellen Entwicklungen bei Arctic Minerals auf dem Laufenden und informieren Sie sich in den sozialen Medienkanälen des Unternehmens auf X, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Diese Informationen sind Informationen, die Arctic Minerals AB (publ) gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung (EU) 596/2014 veröffentlichen muss. Die Informationen wurden über die oben genannte Kontaktperson am 13. Januar 2026 um 08:30 Uhr MEZ zur Veröffentlichung eingereicht.

