IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: NurExone: Relevante Fortschritte in der Produktionsplanung für ExoPTEN

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: NurExone: Relevante Fortschritte in der Produktionsplanung für ExoPTEN

Regenerative, exosomenbasierte Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems gelten als ein herausforderndes, aber strategisch relevantes Entwicklungsfeld der modernen Medizin. Der Grund dafür ist ihr klinisches Potenzial in der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen - beides Märkte mit einem Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar. NurExone Biologic, ein Pionier auf diesem Gebiet und Entwickler exosomenbasierter Therapien, hat kürzlich sowohl wissenschaftliche als auch operative Meilensteine erreicht. Fortschritte dieser Art sind ein wichtiger Indikator für Investoren, um das Potenzial eines künftigen Übergangs in klinische Studien besser einschätzen zu können.

Produktionsvorbereitung als strategischer Entwicklungsschritt

NurExone Biologic (WKN A3DNSU, ISIN CA67059R1091) hat die Vorbereitung einer kleinmaßstäblichen, GMP-konformen Herstellung von ExoPTEN angekündigt. Ziel ist es, frühe Produktionsprozesse zu etablieren, die künftig - vorbehaltlich des Erhalts der relevanten regulatorischen Genehmigungen - als Grundlage für mögliche First-in-Human-Programme dienen könnten.

Zu diesem Zweck prüft das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern in Israel, um kleine Chargen unter regulierten Bedingungen herzustellen. Diese Phase ist ausdrücklich nicht als klinische Produktion zu verstehen, sondern vielmehr als vorbereitender Schritt zur frühzeitigen Validierung von Herstellungsprozessen, Qualitätskontrollen und Dokumentation. Auf diese Weise adressiert NurExone einen kritischen Übergangspunkt in der biopharmazeutischen Entwicklung, an dem erfahrungsgemäß viele Projekte scheitern oder Verzögerungen erleiden.

Derzeit erzielt NurExone mit ExoPTEN sowohl auf Daten- als auch auf Prozessebene Fortschritte. Die präklinischen Laborergebnisse liefern eine fundierte wissenschaftliche Grundlage, während die Produktionsplanung voraussichtlich den Weg für die nächsten regulierten Entwicklungsschritte ebnen wird.

Präklinische Laborergebnisse bestätigen biologische entzündungshemmende Aktivität

NurExone konzentriert sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapeutika zur funktionellen Wiederherstellung nach Verletzungen des zentralen Nervensystems. Exosomen wirken dabei als natürliche Transportvehikel, über die biologisch aktive Moleküle gezielt in Zellen eingebracht werden können.

In jüngsten Laboranalysen konnte NurExone zeigen, dass die Exosomen des Unternehmens eine ausgeprägte entzündungshemmende Wirkung besitzen, die für die Schaffung eines Umfelds wichtig ist, das die Nervenregeneration unterstützt. In Zellmodellen wurden Entzündungsmarker signifikant reduziert, wobei insbesondere IL-6 im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle eine Reduktion von über 86 % zeigte. Auch TNF- wies eine deutliche dosisabhängige Abnahme auf. Diese Ergebnisse belegen eine messbare biologische Aktivität der Exosomen unter Laborbedingungen und liefern damit eine robuste Grundlage für den Übergang in klinische Studien.

Für Investoren ist dabei weniger das absolute Niveau einzelner Messwerte entscheidend als vielmehr die Reproduzierbarkeit und Konsistenz der Effekte. Denn die Daten stützen den zugrunde liegenden Wirkmechanismus von ExoPTEN und tragen zugleich zur analytischen Charakterisierung der Plattform bei - ein Aspekt, der für spätere regulatorische Bewertungen von Bedeutung ist.

----------

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler NurExone oder Nebenwerte.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen

https://www.globenewswire.com/news-release/2025/12/19/3208729/0/en/NurExone-Reports-Anti-Inflammatory-Activity-of-Its-Exosomes-in-Lab-Analysis.html

https://www.globenewswire.com/news-release/2025/12/12/3204856/0/en/NurExone-Plans-Small-Scale-of-ExoPTEN-Clinical-Manufacturing-in-Preparation-for-FUTURE-First-in-Human-USE-Pathways.html

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.