IRW-News: Plaid Technologies Inc.: Plaid gibt ein Update zum Stand der Graphen-Dispersionstechnologie für Zementanwendungen und berichtet über Branchenforschung zu graphenverstärkten Materialien

IRW-PRESS: Plaid Technologies Inc.: Plaid gibt ein Update zum Stand der Graphen-Dispersionstechnologie für Zementanwendungen und berichtet über Branchenforschung zu graphenverstärkten Materialien

Vancouver, British Columbia - 13. Januar 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FRA: 5QX0) (Plaid oder das Unternehmen) gibt ein Update zu seinen laufenden Entwicklungsarbeiten im Zusammenhang mit Graphenoxid-Dispersionsverfahren für Zementanwendungen, einschließlich Bohrlochzement. Das Unternehmen stellt fest, dass eine wachsende Zahl von veröffentlichten Forschungsarbeiten sich weiterhin mit dem Potenzial von graphenverstärkten Materialien in Bau- und Industrieanwendungen befasst.

Das Unternehmen arbeitet auch mit seinem vertraglich gebundenen Entwicklungspartner Petro Flow LLC. (Petro Flow) zusammen, um ein Ultraschallinjektionsverfahren zu integrieren, das die Dispersion seines Graphenoxids in zementartigen Mischungen verbessern soll. Vorläufige interne Untersuchungen im Labormaßstab deuten darauf hin, dass eine verbesserte Dispersion die Hydratation und die Eigenschaften des ausgehärteten Materials beeinflussen kann. Plaid testet und bewertet im Rahmen seines laufenden Entwicklungsprogramms die Leistungseigenschaften, die Skalierbarkeit und die finanziellen Auswirkungen weiterhin.

Veröffentlichte, peer-reviewte Forschungsergebnisse zeigen, dass bereits geringe Zusätze von Graphen oder seinen Derivaten die mechanische Belastbarkeit und Haltbarkeit bestimmter zementhaltiger Verbundwerkstoffe unter Laborbedingungen beeinflussen können. Das Entwicklungsprogramm des Unternehmens soll evaluieren, ob mit seinem Dispersionsansatz ähnliche Effekte konsistent und wirtschaftlich in einer breiten Palette von Zementanwendungen erzielt werden können[1].

In einem weiteren Materialbereich hat die Forschung zu graphenverstärkten Polymerverbundwerkstoffen (GRPCs) gezeigt, wie Graphen die Tragfähigkeit, Flexibilität und thermischen Eigenschaften in fortschrittlichen Polymermatrizen verbessern kann - Erkenntnisse, die das Interesse in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Hochleistungsfertigung wecken[2].

Das breite industrielle Interesse wird durch mehrere wichtige, in der Literatur dokumentierte Leistungsvorteile geweckt:

- Verbesserte mechanische Eigenschaften: In veröffentlichten Studien wird berichtet, dass die Einarbeitung von Graphen die Druck-, Zug- und Biegefestigkeit von Zementwerkstoffen unter Laborbedingungen verbessern kann[3].

- Verbesserte Haltbarkeit und verringerte Durchlässigkeit: Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Oberfläche von Graphen und seine Wechselwirkung mit Matrixphasen die Mikrostruktur verbessern und die Gefahr von Rissen und Wassereintritt verringern können[4].

- Verbesserte Leistungsfähigkeit von Verbundwerkstoffen: Graphen wurde als Füllstoff in Polymerverbundwerkstoffen untersucht, um die mechanische Integrität und Beständigkeit gegen Zersetzung im Vergleich zu herkömmlichen Füllstoffen zu verbessern[4].

Plaid arbeitet aktiv daran, durch den Einsatz seiner proprietären Formulierungs- und Dispersionstechniken die gut dokumentierten Leistungsvorteile von Graphen in kommerziell nutzbare, regulierte und missionskritische Anwendungen zu übertragen. Begonnen wird mit Bohrlochzement und anschließend folgen weitere hochwertige kommerzielle Bauanwendungen.

Kurzfristig konzentriert sich Plaid auf kommerzielle Anwendungen bei Bohrlochzement und Baumaterialien, da die Dispersionsqualität dort ein wichtiger technischer Faktor ist, der die Wiederholbarkeit der Leistung beeinflusst. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass verbesserte Dispersionsmethoden, sobald sie weiter validiert sind, die Leistungsoptimierung und potenzielle Kosteneinsparungen unterstützen werden.

Angesichts von fast 4,5 Millionen verlassenen und aufgegebenen Bohrlöchern allein in den USA und angesichts der schädlichen Auswirkungen, die viele dieser Bohrlöcher mit Methanaustritt auf die Umwelt haben, erkennt Plaid die Dringlichkeit der Entwicklung zweckmäßigerer, dauerhafterer und kostengünstigerer Methoden zum Abdichten[5]. Im Rahmen des Bipartisan Infrastructure Law (BIL) hat die US-Bundesregierung allein für eine erste Phase 4,7 Mrd. $ bereitgestellt, um mit der Lösung des Problems zu beginnen. Zum jetzigen Zeitpunkt hat Plaid noch keine Aufträge im Rahmen des BIL-Plans erhalten.

Die veröffentlichten Forschungsergebnisse unterstreichen weiterhin das Potenzial von Graphen zur Verbesserung herkömmlicher Industriematerialien, sagte der CEO von Plaid Technologies Inc., Guy Bourgeois, und fügte hinzu: Unser Fokus liegt auf der Weiterentwicklung von Dispersionsverfahren, die eine praktische, skalierbare Verwendung von Graphen in Zementanwendungen, einschließlich Bohrlochzement, ermöglichen könnten. Wir glauben, dass diese Arbeit Plaid in die Lage versetzt, sich den Herausforderungen der realen Welt in Bezug auf Leistung und Einsatz zu stellen, und wir freuen uns darauf, über weitere Fortschritte zu berichten, sobald unser Entwicklungsprogramm voranschreitet.

Für das Board of Directors

Guy Bourgeois

Guy Bourgeois

Direktor & Chief Executive Officer

Telefon: 1-800-585-7517

E-Mail: info@plaidtechnologiesinc.com

Website: https://www.plaidtechnologiesinc.com

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum Entwicklungsprogramm des Unternehmens, zu den erwarteten Leistungsmerkmalen, zu potenziellen kommerziellen Anwendungen, zur Skalierbarkeit sowie zu zukünftigen Tests und Validierungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf die technische Entwicklung, Testergebnisse, die Zusammenarbeit mit Dritten, regulatorische Anforderungen, die Marktakzeptanz und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

[1] Wei, X.-X., Pei, C., & Zhu, J.-H. (2024). Auf dem Weg zur großtechnischen Anwendung von graphenmodifizierten Zementverbundwerkstoffen: Eine umfassende Übersicht.

[2] Maity, S. K., Tyagi, U., Kumar, R., Kumar, K., Sheoran, N., Singh, S., & Kumar, G. (2025). Mit Graphen verbesserte Polymerverbundwerkstoffe: Eine aktuelle Perspektive auf Anwendungen.

[3] Singh, N., Sharma, V., & Kapoor, K. (2024). Graphen im Bauwesen: Verbesserung der Eigenschaften von Beton und Mörtel für eine nachhaltige Zukunft.

[4] Mashhadzadeh, A. H., Mashhadzadeh, A. H., Golman, B., Spitas, C., Faroughi, S. A., & Kostas, K. V. (2025). Jüngste Fortschritte bei den mechanischen Eigenschaften von mit Graphen verstärkten Polymer-Nanokompositen: Fortschritte, Herausforderungen und Wege in die Zukunft.

[5] Lei, T., Chen, X., Ma, S., Jing, L., & Guan, D. (2025). Eine globale Bestandsaufnahme der Methanemissionen aus stillgelegten Öl- und Gasbohrlöchern und mögliche Wege zur Emissionsminderung

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82462

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82462&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7261351067

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.