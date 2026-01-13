IRW-News: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt Details zur Investoren-Telefonkonferenz für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt

IRW-PRESS: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt Details zur Investoren-Telefonkonferenz für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt

TORONTO, ONTARIO / ACCESS Newswire / 13. Januar 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) (Polaris oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es am Donnerstag, dem 19. Februar 2026, um 10:00 Uhr EST (16:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten wird, um die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahres 2025 zu erläutern.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die gebührenfreie Nummer 1-888-506-0062 oder die internationale gebührenfreie Nummer 973-528-0011; der Zugangscode lautet 743835.

Alternativ über die URL: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2773/51835

Eine digitale Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird etwa zwei Stunden nach deren Beendigung verfügbar sein.

Informationen zum Abruf der Aufzeichnung:

Toronto: 1 877-481-4010, Zugangscode: 51835

International (gebührenfrei): 1 919-882-2331, Zugangscode: 51835

Verfallsdatum der Aufzeichnung: 5. März 2026

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zum Unternehmensportfolio gehören ein geothermisches Kraftwerk (82 MW), vier Wasserkraftwerke (39 MW), drei Solar-(Photovoltaik)-Projekte (35 MW) und ein Onshore-Windpark (26 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Phone: +1 647-245-7199

Email: info@PolarisREI.com

Quelle: Polaris Renewable Energy Inc.

