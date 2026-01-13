IRW-News: Sienna Resources: Sienna Resources Inc. plant die Wiederaufnahme der Arbeiten auf seinen Lithiumprojekten in Nevada

IRW-PRESS: Sienna Resources: Sienna Resources Inc. plant die Wiederaufnahme der Arbeiten auf seinen Lithiumprojekten in Nevada

Vancouver, BC - 13. Januar 2026 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (SIEN-tsx.v, SNNAF-usa A418KR-wkn,) (das Unternehmen oder Sienna) plant die Wiederaufnahme der Arbeiten auf seinen Lithiumprojekten in Nevada. Dazu gehören das Lithiumprojekt Cave Creek, das innerhalb des Geländes des Projekts von Surge Battery Metals Inc. (NILI) liegt, sowie das Lithiumsoleprojekt Clayton Valley Deep Basin (Karte 2), das innerhalb des Lithiumsole-Projektgebiets von SLB Limited (vormals Schlumberger) liegt. Laut tradingeconomics.com sind die Lithiumpreise seit Juni 2025 um mehr als 150 % gestiegen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82460/SIEN_011326_DEPRcom.001.jpeg

Karte 1. Lithiumprojekte Cave Creek und Elko

Jason Gigliotti, President von Sienna, sagt dazu: Ähnlich wie viele andere Rohstoffe steigen auch die Lithiumpreise laut Berichten von kitco.com in einem sehr rasanten Tempo und haben seit Juni 2025 um mehr als 150 % zugelegt. Wir sind der Ansicht, dass dies ein günstiges Umfeld bietet, um wieder aktiver auf unseren Projekten zu werden. Mit einem Kassenbestand von rund 1,5 Millionen $ ist das Unternehmen finanziell gut aufgestellt, um seine Lithiumprojekte in Nevada voranzubringen. Das Management geht davon aus, im Jahr 2026 auf diesen Projekten tätig zu werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82460/SIEN_011326_DEPRcom.002.jpeg

Karte 2. Karte der Lithiumprojekte im Clayton Valley

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo., einem vom Unternehmen unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Kontaktdaten

Tel: 1604-646-6900

www.siennaresourcesinc.com

Jason Gigliotti

President

Sienna Resources Inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zu den Plänen des Unternehmens hinsichtlich der Wiederaufnahme der Arbeiten, zu den erwarteten Aktivitätsniveaus, zu den Marktbedingungen sowie zu künftigen Explorations- und Erschließungsaktivitäten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Schwankungen der Rohstoffpreise, Explorations- und Erschließungsrisiken, behördliche Genehmigungen, Marktbedingungen und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

