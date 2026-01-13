IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech unterzeichnet Angebot zur Übernahme eines Hochdruckreinigungsspezialisten mit mehreren Niederlassungen in zwei Bundesstaaten und erweitert sein Drone-as-a-Service-Geschäft in einem Wachstumsmarkt mit einer Jahreszuwachsrate von 17 %

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech unterzeichnet Angebot zur Übernahme eines Hochdruckreinigungsspezialisten mit mehreren Niederlassungen in zwei Bundesstaaten und erweitert sein Drone-as-a-Service-Geschäft in einem Wachstumsmarkt mit einer Jahreszuwachsrate von 17 %

ZenaTech unterzeichnet Angebot zur Übernahme eines Hochdruckreinigungsspezialisten mit mehreren Niederlassungen in zwei Bundesstaaten und erweitert sein Drone-as-a-Service-Geschäft in einem Wachstumsmarkt mit einer Jahreszuwachsrate von 17 %

Vancouver, British Columbia, (13. Januar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Angebot zur Übernahme eines in Florida ansässigen Hochdruckreinigungsspezialisten mit mehreren Niederlassungen in zwei US-Bundesstaaten unterzeichnet hat. Diese Firma verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung moderner Hochdruckreinigungsdienste für Kunden aus den Bereichen Gewerbe, Behörden, Industrie und Hausbesitzerverbände und sorgt für die Instandhaltung und Erhaltung von Gebäudefassaden und Dächern, Industrieanlagen, öffentlichen Flächen und Parkplätzen.

Die Ausweitung unseres Drone-as-a-Service-Angebots im Bereich Hochdruckreinigung auf weitere Standorte und US-Bundesstaaten eröffnet uns enorme Möglichkeiten, mit unseren Drohnen in einem Markt Fuß zu fassen, der ein jährliches Wachstum von rund 17 % verzeichnet, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Die drohnengestützte Hochdruckreinigung macht Reinigungsdienste sicherer, schneller und kostengünstiger, da Gerüste und Hebevorrichtungen durch fortschrittliche Drohnentechnologien ersetzt werden, mit denen sich Gebäude, Dächer und öffentliche Flächen leichter reinigen lassen. Wir transformieren damit eine herkömmliche, arbeitsintensive Dienstleistung in ein wachstumsstarkes, technologieorientiertes Geschäft mit deutlich besseren Margen, einer stärkeren Differenzierung und einem klaren Vorteil angesichts der steigenden Standards in puncto Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit. Unsere technologieorientierte Expansionsstrategie wird uns sehr wahrscheinlich auch in anderen geografischen Regionen Umsatzchancen eröffnen, wo man auf Hochdruckreinigungsdienste angewiesen ist.

Der weltweite Markt für drohnengestützte Hochdruckreinigungsdienste fällt unter die übergeordnete Kategorie der drohnengestützten Reinigungsdienste, die laut Angaben des Marktanalysten Valuates Reports im Jahr 2023 mit ca. 4,36 Mrd. USD bewertet wurde und bis 2030 voraussichtlich einen Marktwert von 13,2 Mrd. $ erreichen wird. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von knapp 17 %.

Mit seiner Drone-as-a-Service-Plattform bietet ZenaTech Unternehmens- und Regierungskunden entweder auf On-Demand-Basis oder über ein Abonnement Zugang zu schnelleren und hochwertigeren drohnenbasierten Dienstleistungen für Vermessungen, Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigung, Inventarverwaltung in Innenräumen und Präzisionslandwirtschaft. Der mit dem Besitz von Ausrüstung verbundene Investitions- oder Betriebsaufwand entfällt. Durch die Übernahme etablierter und profitabler Dienstleistungsfirmen, die noch nach dem Low-Tech-Prinzip arbeiten und reif für den Einsatz von Drohneninnovationen sind, errichtet ZenaTech ein globales, multiservicefähiges DaaS-Netzwerk von Standorten auf kommunaler Ebene, das sich auf Stammkunden und stabile Umsätze stützt, um eine Drohnenintegration der nächsten Generation zu ermöglichen, die auf Geschwindigkeit, Präzision, Daten und Sicherheitsvorteile ausgelegt ist. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf den Ausbau seines internationalen Geschäfts und Standortnetzwerks und auf die Einbindung von Drohnen und neuen Dienstleistungen.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Kontrolle, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, Landwirtschaft und Verteidigung eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz, Genauigkeit, Sicherheit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein globales DaaS-Geschäft sowie sein Netzwerk von Standorten durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, voraussehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000 und IQ Nano; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82475

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82475&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98936T2083

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.