Lindt gleicht sinkenden Absatz mit Preiserhöhungen aus

Düsseldorf, 13. Jan (Reuters) - Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hat 2025 dank massiver Preiserhöhungen ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt.

Dabei habe der ⁠Konzern weniger Schokolade ‍verkauft, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Umsatz stieg organisch um 12,4 Prozent auf ‌5,92 Milliarden Franken und übertraf damit leicht die Analystenerwartungen. Der Vorstand stellte für ‍2025 eine Steigerung der operativen Gewinnmarge (Ebit) im unteren Bereich der Spanne von 20 bis 40 Basispunkten in Aussicht.

Hintergrund der Entwicklung sind Unternehmensangaben zufolge beispiellos hohen Kakaopreise. Um diese zu kompensieren, habe Lindt die Verkaufspreise im ‍Schnitt um 19 Prozent erhöht. Dennoch ⁠griffen die Kunden zu. "Konsumenten sehnen sich weiterhin nach Qualität und kleinen, besonderen Genussmomenten", erklärte Konzernchef Adalbert Lechner. Trotz eines ‍von Unsicherheit und Konsumzurückhaltung geprägten Umfelds habe das Unternehmen seine Premiumpositionierung genutzt und Marktanteile gewonnen.

Zum ⁠Wachstum trugen alle Regionen bei, wobei Europa mit einem Plus von 15,3 Prozent besonders stark abschnitt. In Nordamerika legte der Umsatz um 8,9 Prozent ‍zu, im Rest der ‌Welt um 11,7 Prozent. Als wichtiger Wachstumstreiber erwies sich die in den sozialen Medien gefeierte Dubai-Schokolade mit Pistaziencreme und Teigfäden. Auch das Geschäft in den rund 620 eigenen Filialen wuchs mit einem Plus von 20,8 Prozent überdurchschnittlich.

Die Aktie, die zur Eröffnung zunächst zulegte, gab ihre Gewinne im Vormittagshandel jedoch wieder ab.

