Lindt & Sprüngli erzielt ein starkes organisches Wachstum in einem volatilen Umfeld

Das Geschäftsjahr 2025 war geprägt von geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit, zurückhaltendem Konsumverhalten und beispiellos hohen Kakaopreisen, was zu zweistelligen Preiserhöhungen und tieferen Volumen in der gesamten Industrie führte. Trotz dieser Herausforderungen blieb die Lindt & Sprüngli Gruppe widerstandsfähig, nutzte ihre Premiumpositionierung und ist erneut über dem Marktdurchschnitt gewachsen und hat Marktanteile gewonnen. Weltweit setzten die Verbraucher weiterhin auf Qualität, was den Trend zur Premiumisierung verstärkte.



"Konsumenten sehnen sich weiterhin nach Qualität und kleinen, besonderen Genussmomenten – als Premiummarke erfüllen wir diesen Anspruch. Menschen möchten hochwertige Schokolade, die ein aussergewöhnliches Erlebnis bietet."

Adalbert Lechner, Group CEO von Lindt & Sprüngli

Lindt & Sprüngli wuchs 2025 organisch um 12,4% auf CHF 5,92 Mrd. (Vorjahr: 5,47 Mrd. CHF). Das Umsatzwachstum in Schweizer Franken betrug 8,2%, hauptsächlich beeinflusst durch einen negativen Währungseffekt von -3,9%. Das organische Wachstum wurde durch gruppenweite Preiserhöhungen von 19% getrieben. In Global Retail stiegen die Umsätze in den rund 620 eigenen Filialen und 21 Onlineshops (Vorjahr: 568 eigene Filialen) in den meisten Märkten substantiell um insgesamt 20,8%, getrieben durch starkes organisches Wachstum und Expansion.

Wachstum in allen Regionen

Europa erzielte ein starkes organisches Umsatzwachstum von 15,3% auf CHF 2,96 Mrd. Alle europäischen Tochtergesellschaften erzielten ein zweistelliges Wachstum, wobei das stärkste organische Wachstum von über 20% in Benelux, Central Eastern Europe, Nordics sowie Spanien und Portugal zu verzeichnen war. In allen Märkten waren Excellence Tafeln, Lindor, saisonale Produkte wie der Goldhase und Teddy, sowie die Einführung der Lindt Dubai Style Schokolade die grössten Wachstumstreiber.

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten, Inflation und schwacher Konsumentenstimmung wuchs Nordamerika im Gesamtjahr organisch um 8,9% auf CHF 2,18 Mrd. Die Region beschleunigte ihre Wachstumsdynamik in der zweiten Jahreshälfte mit einem organischen Wachstum von 11,9%, das in erster Linie auf die starke Performance von Lindor und Excellence und die erfolgreiche Einführung von Lindt Dubai Style Schokolade im Einzel- und Grosshandel sowie das Backwarensegment bei Ghirardelli zurückzuführen ist.

Der Rest der Welt erzielte im Gesamtjahr ein organisches Wachstum von 11,7% und erreichte CHF 0,78 Mrd., mit zweistelligen Zuwächsen in Schlüsselmärkten wie Japan, Brasilien, Südafrika, China und Chile. Im Berichtsjahr eröffnete Lindt & Sprüngli die ersten sechs Läden in der jüngst gegründeten Chilenischen Tochtergesellschaft.

Beschleunigte Innovation und Portfolioerweiterung

Im Jahr 2025 hat Lindt & Sprüngli die Innovation über Marken und Formate hinweg beschleunigt. Herausragend war der weltweite Launch der Lindt Dubai Style Schokolade, der grössten Innovation des Jahres. Über die erste Lindt Dubai Style Schokoladentafel hinaus hat Lindt & Sprüngli das Sortiment um Pralinen, Riegel und Varianten in dunkler und weisser Schokolade erweitert. In Nordamerika brachten auch Ghirardelli und Russell Stover eigene Dubai Style Produkte auf den Markt. Zudem hat die Gruppe ihr Kernsortiment mit dem globalen Launch von Excellence Pistazie ausgebaut und neue Lindor-Sorten wie Shortbread und Golden Caramel eingeführt.

Outlook

Lindt & Sprüngli ist zuversichtlich, für das Geschäftsjahr 2025 eine Steigerung der operativen Gewinnmarge (EBIT) im unteren Bereich von 20–40 Basispunkten zu erzielen (Vorjahr: 16,2%).

Für 2026 sowie die folgenden Jahre bestätigt die Gruppe unverändert ihre strategischen mittel- bis langfristigen Ziele eines organisches Umsatzwachstum von 6–8% mit einer Verbesserung der operativen Gewinnmarge von 20–40 Basispunkte pro Jahr.



Mehr Details zum Jahresabschluss 2025 folgen am Dienstag, 10. März 2026, 7.00 Uhr.

Kilchberg, 13. Januar 2026 – Die Lindt & Sprüngli Gruppe erzielte 2025 erneut ein starkes organisches Wachstum von 12,4%. Der Gruppenumsatz in Schweizer Franken stieg um 8,2% auf CHF 5,92 Mrd., hauptsächlich beeinflusst durch einen negativen Währungseffekt von -3,9%. Dieses Wachstum wurde durch zweistellige Preiserhöhungen zur Kompensation hoher Kakaopreise, den anhaltenden globalen Trend zu hochwertigen Produkten und Premiumisierung sowie die globale Einführung der Lindt Dubai Style Schokolade getrieben.

Über Lindt & Sprüngli

Seit 180 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 41 Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen sowie über ein Netzwerk von rund 100 Distributoren rund um den Globus vertrieben. Zudem betreibt Lindt & Sprüngli rund 620 eigene Shops. Mit rund 15‘500 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2025 einen Umsatz von CHF 5,92 Mrd. Unsere Verpflichtung, zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, leitet das Handeln und die Bestrebungen des Unternehmens. Für die verantwortungsvolle Beschaffung seines wichtigsten Rohstoffs Kakao lancierte das Unternehmen 2008 ein eigenes Programm: das Lindt & Sprüngli Farming Program.

