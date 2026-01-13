Merz erwartet Führungswechsel im Iran - Trump droht mit Zöllen

Dubai/Bangalore, 13. Jan (Reuters) - Angesichts der von Gewalt begleiteten Massenproteste im Iran erwartet Bundeskanzler Friedrich Merz einen baldigen Wechsel der iranischen Staatsführung.

"Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen", sagte Merz am Dienstag am Rande eines Besuchs in der ⁠indischen Stadt Bangalore. Deutschland stehe ‍dazu in engem Austausch mit den Regierungen der USA und europäischer Partner, namentlich Großbritannien und Frankreich. Es gehe darum, "dass es im Iran einen friedlichen Übergang zu einer demokratisch legitimierten Regierung geben kann".

Die seit dem 28. Dezember andauernden Proteste im Iran hatten ‌sich an der schlechten Wirtschaftslage entzündet und waren in Forderungen nach einem Sturz der Führung der Islamischen Republik gegipfelt. Sicherheitskräfte gingen gewaltsam dagegen vor. Nach staatlichen Angaben vom Dienstag wurden rund 2000 ‍Menschen getötet. Darunter seien Zivilisten und Sicherheitskräfte, sagte ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Die in den USA ansässige Menschenrechtsorganisation Hrana hatte die Zahl der von ihr verifizierten Todesfälle bis Montag auf 646 beziffert, darunter 505 Demonstranten sowie Angehörige der Sicherheitskräfte und Unbeteiligte. 579 weitere gemeldete Todesfälle würden untersucht.

Aus dem Iran kamen am Dienstag unterschiedliche Signale. Im Staatsfernsehen wurde erneut eine Einmischung aus dem Ausland für die Gewalt verantwortlich gemacht, namentlich aus den USA und Israel. Es seien mehrere "vom zionistischen Regime unterstützte Terroristengruppen" verhaftet worden, hieß es in dem Bericht.

Zugleich kamen versöhnliche Töne ‍aus Teheran. "Wir haben die Pflicht, einen Dialog zu führen, und das werden wir auch ⁠tun", sagte Regierungssprecherin Fatemeh Mohajerani auf einer Pressekonferenz. Mit Blick auf Sicherheitskräfte und Demonstranten sagte sie: "Die Regierung betrachtet die Verteidiger und die Demonstranten als ihre Kinder. Wir versuchen nach Kräften, ihre Stimmen zu hören, auch wenn einige versucht haben, solche Proteste zu vereinnahmen." Präsident Masud Peseschkian habe Arbeitsgruppen von Soziologen eingesetzt, ‍die Gründe der Unzufriedenheit von jungen Menschen klären sollten.

Ein iranischer Parlamentsabgeordneter warnte vor noch größeren Unruhen, sollte die Regierung nicht auf die Sorgen der Bevölkerung eingehen. "Die Menschen sind unzufrieden, und die Verantwortlichen in Regierung und ⁠Parlament müssen ihre Probleme lösen, sonst werden sich die gleichen Ereignisse mit größerer Intensität wiederholen", sagte der Abgeordnete Mohammadresa Sabaghian am Dienstag in einer Parlamentssitzung.

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi sagte dem Sender Al Dschasira, er stehe weiter im Kontakt mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. "Die Kommunikation zwischen Witkoff und mir lief vor und nach den Protesten weiter und dauert noch an", sagte Araghtschi. ‍Der Iran prüfe Vorschläge der USA, die jedoch "unvereinbar" seien mit Drohungen der ‌USA.

US-Präsident Donald Trump hatte am Montagabend allen Handelspartnern des Irans mit Strafzöllen gedroht. "Mit sofortiger Wirkung wird jedes Land, das Geschäfte mit der Islamischen Republik Iran macht, einen Zoll von 25 Prozent auf den gesamten Handel mit den Vereinigten Staaten von Amerika zahlen", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Iran, der bereits unter strengen US-Sanktionen steht, exportiert einen Großteil seines Öls nach China. Zu den weiteren wichtigsten Handelspartnern gehören die Türkei, der Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indien. Die chinesische Botschaft in Washington kritisierte Trumps Vorgehen. China werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine Interessen zu schützen.

Trump hält nach Angaben seiner Sprecherin zugleich die diplomatischen Kanäle mit der Staatsführung in Teheran offen. "Diplomatie ist für den Präsidenten immer die erste Option", hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Montag gesagt. "Was man öffentlich vom iranischen Regime hört, unterscheidet sich deutlich ⁠von den Botschaften, die die US-Regierung vertraulich erhält, und ich denke, der Präsident hat ein Interesse daran, diese Botschaften zu prüfen."

(Bericht: Reuters-Büro Dubai, Elwely Elwelly und Andreas Rinke, geschrieben von Jörn Poltz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‍Unternehmen und Märkte).)