Müde Reaktion auf Verbraucherpreise und solide Banken-Ergebnisse

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die Futures sind nach Meldung der Verbraucherpreise nur kurz ins Plus gedreht. Die Kerninflation lag im Dezember unter den Erwartungen der Wall Street. JP Morgan und Nomura gingen davon aus, dass die Ziele des Konsenses sogar überschritten werden. Das Gegenteil ist der Fall. Auch die Berichtssaison startet im Grunde solide, wobei die Reaktionen der Aktien verhalten ausfallen. Die Aktien von Delta Airlines stehen wegen leicht verfehlter Aussichten unter Druck. Die Aktien von J.P. Morgan können von den soliden Zahlen wiederum kaum profitieren. Was wir vor dem Opening sehen, sind erneut sehr viele optimistische Analystenstimmen zum Tech-Sektor. Die Aktien von AMD, Intel und Micron werden bei der KeyBanc empfohlen. Auch die Bank of America schraubt die Ziele für Micron in den Norden. TD Cowen empfiehlt Amazon und Meta.



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung