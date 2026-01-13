Münchener Rück: Welt nur durch Zufall an noch größeren Klima-Schäden vorbeigeschrammt

Berlin, 13. Jan (Reuters) - Trotz eines Rückgangs der Naturkatastrophen-Schäden im vergangenen Jahr warnt die Münchener Rück eindringlich vor den Folgen des Klimawandels.

Insgesamt richteten Wirbelstürme, schwere Gewitter, Überschwemmungen und Waldbrände im vergangenen Jahr nach Berechnungen der Münchener Rück Schäden von ⁠224 Milliarden Dollar an, von ‍denen 108 Milliarden Dollar von den Versicherern übernommen wurden. Die Kosten fielen damit deutlich geringer aus als 2024, als Schäden von 368 Milliarden Dollar verzeichnet wurden, davon 147 Milliarden Dollar versichert, wie ‌der weltgrößte Rückversicherer am Dienstag mitteilte.

Grund zur Entwarnung sei das aber nicht. "Es war 2025 pures Glück für die USA, dass Hurrikane sie verschonten", sagte Münchener-Rück-Vorstandsmitglied Thomas ‍Blunck. Erstmals seit zehn Jahren wurde das US-Festland nicht von einem schweren Wirbelsturm getroffen, obwohl sich im tropischen Nordatlantik gleich drei superstarke Hurrikans der höchsten Stufe 5 gebildet hatten. Allerdings richteten eigentlich zweitrangige Naturereignisse wie Überschwemmungen, Waldbrände und schwere Gewitter so hohe Schäden an wie nie zuvor.

"Der Planet hat Fieber", sagte Tobias Grimm, Chefklimatologe des Unternehmens, der Nachrichtenagentur Reuters. "Durch die höheren Temperaturen haben wir öfter zerstörerisches Wetter, das Extremereignisse mit sich bringt." Das ‍treibt das "Grundrauschen" nach oben. Naturereignisse wie Hochwasser, Gewitter und Waldbrände verursachten ⁠Schäden in Höhe von 166 Milliarden Dollar, davon waren rund 98 Milliarden Dollar versichert. Damit lagen die Schäden beziehungsweise die versicherten Verluste rund 30 Milliarden Dollar über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Nie zuvor verursachten diese Gefahren höhere versicherte Schäden. "Dieser ‍Anstieg zeigt den Einfluss des Klimawandels besonders deutlich", sagte Grimm. "Mehr Wärme in der Luft produziert diese zerstörerischen Wetterlagen."

WALDBRÄNDE IN LOS ANGELES DOMINIEREN SCHADENBILANZ

Die mit Abstand kostspieligste Naturkatastrophe des ⁠vergangenen Jahres waren die Waldbrände in Los Angeles im Januar. Allein sie schlugen mit 53 Milliarden Dollar zu Buche. Es habe sich um die teuerste Waldbrand-Katastrophe aller Zeiten gehandelt, erklärte die Münchener Rück. Eine gefährliche Verbindung aus Dürre und starken Winterwinden habe ideale Waldbrandbedingungen geschaffen. Bei den Bränden wurde ‍eine Fläche fast so groß wie die US-Hauptstadt Washington zerstört, ‌30 Menschen kamen ums Leben. An zweiter Stelle bei den kostspieligsten Katastrophen stand eine Reihe schwerer Gewitter mit Tornados, die im März im Zentrum und im Süden der USA Verwüstungen anrichteten.

Erstmals seit zehn Jahren trafen jedoch keine großen Wirbelstürme in den USA auf Land, was die Kosten für die Versicherer dämpfte. Zwar bildeten sich im tropischen Nordatlantik drei Hurrikane der höchsten Stufe fünf, so viele wie seit 2005 nicht mehr, als der Hurrikan Katrina die Region um New Orleans verwüstet und Rekordschäden angerichtet hatte. Besondere meteorologische Bedingungen wie ein ungewöhnlich weit im Osten liegendes Azoren-Bermuda-Hoch führten dazu, dass die starken Stürme nicht über die USA zogen. Einer der Hurrikane des Jahres 2025 zog ⁠über Jamaika und Kuba, zerstörte Straßen und Häuser und vernichtete Ernten. Rund 100 Menschen kamen ums Leben.

