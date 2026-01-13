Oberhalb dieser Marke bleibt die VW-Aktie kurzfristig interessant

Die deutsche Autoindustrie steckt in der Krise. Volkswagen, der größte hiesige Hersteller, setzt laut gestern publizierten Zahlen 2025 sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr weniger Fahrzeuge ab. Weltweit lieferte der Konzern mit Marken wie VW, Seat oder Audi knapp neun Millionen Fahrzeuge aus. Das waren 0,5 Prozent weniger als im Vorjahr, im Schlussquartal sank der Absatz sogar um fast fünf Prozent auf 2,4 Millionen Fahrzeuge.

Weiterlesen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung