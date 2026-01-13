Trading-Impuls

Oberhalb dieser Marke bleibt die VW-Aktie kurzfristig interessant

onvista · Uhr

VW verkündete in dieser Woche schwache Absatzzahlen für das Jahr 2025. Trotzdem macht das Chartbild der Dax-Aktie Hoffnung. Wieso das so ist – und wie weit eine Erholung gehen könnte.

Quelle: geogif/Shutterstock.com

Die deutsche Autoindustrie steckt in der Krise. Volkswagen, der größte hiesige Hersteller, setzt laut gestern publizierten Zahlen 2025 sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr weniger Fahrzeuge ab. Weltweit lieferte der Konzern mit Marken wie VW, Seat oder Audi knapp neun Millionen Fahrzeuge aus. Das waren 0,5 Prozent weniger als im Vorjahr, im Schlussquartal sank der Absatz sogar um fast fünf Prozent auf 2,4 Millionen Fahrzeuge.

