Österreich Regierung berät über Konjunktur, Inflation und Migration

Wien, 13. Jan (Reuters) - Die österreichische Regierung berät bei einer Klausurtagung über ihren Kurs für die kommenden Monate.

Im Mittelpunkt des Treffens der Koalitionsspitzen ⁠am Dienstag stehen ‍die Stärkung der Konjunktur und des Wirtschaftsstandorts, die Bekämpfung der Inflation sowie die Migrationspolitik. Kanzler Christian Stocker (ÖVP) ‌sagte vor Beginn der Gespräche im niederösterreichischen Mauerbach, es seien weitere Anstrengungen notwendig. Der "zarte" wirtschaftliche ‍Aufschwung müsse unterstützt und ausgebaut werden.

Österreichs Wirtschaft ist zwar zuletzt aus der Rezession gekommen, das Land kämpft aber weiterhin mit einer deutlich höheren Inflation als im Schnitt der Euro-Zone. Zuletzt wurden Forderungen laut, in Österreich einen Industriestrompreis nach deutschem Vorbild einzuführen. ‍In Deutschland soll ab 2026 für energieintensive ⁠Betriebe ein subventionierter Strompreis von rund fünf Cent pro Kilowattstunde gelten, zunächst befristet bis Ende 2028. Befürworter argumentieren, dass günstigere Energiepreise für ‍die Industrie den Standort stärken und die Wettbewerbsfähigkeit sichern könnten. Die Regierung in Wien hat sich ⁠bislang nicht festgelegt, dürfte das Thema aber im Rahmen der Klausur erörtern.

Zudem gehe es bei dem Arbeitsgespräch um Fragen der Migration und Integration. Es gehe darum, "wie gehen wir ‍in unserer Gesellschaft miteinander um, ‌auch mit jenen, die zu uns gekommen sind, die sich integrieren sollen und wie wir uns davor schützen, dass jene, die es mit dieser Gesellschaft nicht gut meinen, auch von uns die entsprechende Antwort bekommen", sagte Stocker. An der Klausur nehmen auch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) teil. Die Ergebnisse sollen am Mittwoch im Anschluss an den Ministerrat vorgestellt werden.

