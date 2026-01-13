OMV sichert sich neue Lizenz für Öl- und Gasförderung in Norwegen

Reuters
Sandefjord, 13. Jan (Reuters) - Der österreichische Energiekonzern OMV hat den Zuschlag für eine ⁠neue ‍Lizenz zur Öl- und Gasförderung in Norwegen erhalten.

Das Unternehmen ‌ist eine von 19 Firmen, denen der norwegische ‍Energieminister Terje Aasland am Dienstag Betreiberlizenzen zugeteilt hat. Insgesamt vergab die Regierung in Oslo 57 Lizenzen für die Exploration in ‍bereits erschlossenen Gebieten, darunter ⁠in der Nordsee, der Norwegischen See und dem Barentsmeer.

Die meisten Lizenzen ‍erhielten der norwegische Branchenprimus Equinor mit 17 und Aker ⁠BP mit zwölf. Die jährlichen Vergaberunden sind ein zentraler Bestandteil der norwegischen Strategie, die Öl- ‍und ‌Gasförderung für die kommenden Jahrzehnte zu sichern und den erwarteten Produktionsrückgang zu verlangsamen.

(Bericht von Nora Buli und Nerijus Adomaitis, geschrieben von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

