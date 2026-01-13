Palantir mit neuem Kaufvotum - so viel Potenzial sehe ich in der Aktie noch

Palantir hat ein neues Kaufvotum erhalten - auch die Citigroup rät nun zum Kauf der Überflieger-Aktie und sieht Potenzial bis 235 US-Dollar. Aktuell notiert der Kurs bei knapp 180 Dollar.

Reicht das schon, um hier wieder zuzugreifen? Martin Goersch, Chefanalyst bei onvista, wirft in diesem Video für dich einen Blick auf die Aktie und klärt über die charttechnische Situation und die fundamentale Geschäftsentwicklung des Tech-Konzerns auf. Wie viel Potenzial Martin noch in der Aktie sieht, erfährst du in der Videoanalyse.