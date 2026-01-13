Videoanalyse 13.01.2026

Palantir mit neuem Kaufvotum - so viel Potenzial sehe ich in der Aktie noch

onvista · Uhr
RüstungKI
Artikel teilen:

Palantir hat ein neues Kaufvotum erhalten - auch die Citigroup rät nun zum Kauf der Überflieger-Aktie und sieht Potenzial bis 235 US-Dollar. Aktuell notiert der Kurs bei knapp 180 Dollar.

Reicht das schon, um hier wieder zuzugreifen? Martin Goersch, Chefanalyst bei onvista, wirft in diesem Video für dich einen Blick auf die Aktie und klärt über die charttechnische Situation und die fundamentale Geschäftsentwicklung des Tech-Konzerns auf. Wie viel Potenzial Martin noch in der Aktie sieht, erfährst du in der Videoanalyse.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 09.01.2026
Alphabet überholt Apple – aber es gibt auch Warnzeichen09. Jan. · onvista
Alphabet überholt Apple – aber es gibt auch Warnzeichen
Videoanalyse 13.01.2026
Apple: Kurzfristig könnte die Aktie bis auf dieses Niveau fallenheute, 15:42 Uhr · onvista
Apple: Kurzfristig könnte die Aktie bis auf dieses Niveau fallen
iPhone-Konzern
Apple setzt bei verbesserter Siri auf Google-KI Geminigestern, 17:29 Uhr · dpa-AFX
Apple setzt bei verbesserter Siri auf Google-KI Gemini
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News