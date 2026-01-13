Parlamentswahl in Ungarn am 12. April

BUDAPEST (dpa-AFX) - Die nächste Parlamentswahl in Ungarn findet am 12. April statt. Staatspräsident Tamas Sulyok setzte diesen Termin erwartungsgemäß fest und entsprach damit einem vorher geäußerten Wunsch von Ministerpräsident Viktor Orban.

Der seit 2010 ohne Unterbrechung amtierende rechtspopulistische Regierungschef Orban und seine Partei Fidesz müssen erstmals seit 16 Jahren ernsthaft damit rechnen, die Macht zu verlieren. Die bürgerliche Tisza-Partei von Orbans Herausforderer Peter Magyar liegt in Umfragen seit Monaten kontinuierlich vor Fidesz.

Magyar stammt selbst aus dem inneren Fidesz-Kreis, hat aber vor knapp zwei Jahren mit Orbans System kategorisch gebrochen. Wegen der Unwägbarkeiten des komplexen ungarischen Wahlsystems und der erdrückenden Übermacht der von Orban kontrollierten Medien gilt ein Wahlsieg Magyars aber nicht als gesichert./kl/DP/men

