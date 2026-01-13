Pistorius: Grönland und Arktisroute mit USA und Nato-Partnern schützen

Berlin, 13. Jan (Reuters) - Deutschland will gemeinsam mit seinen Nato-Partnern und den USA den Schutz Grönlands und der Arktis verstärken.

Dies sei keine rein amerikanische Angelegenheit, ⁠sondern ein Interesse ‍der gesamten Nato und Europas, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) beim Antrittsbesuch der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas am Dienstag in Berlin. Die ‌Nordatlantikroute sei von zentraler Bedeutung für die Versorgung zwischen Amerika und Europa. "Es geht hier nicht darum, ‍irgendetwas zu tun, unter dem Radar der Amerikaner, was schon gar nicht funktionieren würde oder gegen ihren Willen", betonte der SPD-Politiker. Grönland sei Teil der Nato und müsse durch sie geschützt werden.

Mit Blick auf die US-Ambitionen auf eine Übernahme Grönlands warnte Pistorius: "Das Mindeste, was man ‍sagen kann, ist, dass dies eine wirklich ⁠beispiellose Situation in der Geschichte der Nato und in der Geschichte jedes Verteidigungsbündnisses der Welt wäre." Man bereite sich auf Szenarien vor und erörtere Optionen, ‍jedoch nicht in der Öffentlichkeit. Pistorius betonte, er sei sich mit Kallas einig, dass Sicherheit im Nordatlantik und ⁠in der Arktis nur gemeinsam mit der Nato erreicht werden könne.

Angesichts der Größe Grönlands und seiner geringen Bevölkerungsdichte von 55.000 Einwohnern werde man mit alleiniger Truppenpräsenz keinen umfassenden Schutz erreichen, ‍erklärte der Minister. Die Nato-Partner erörterten ‌derzeit gemeinsam, welche Maßnahmen sinnvoll seien. "Es geht um Überwachung, es geht um Patrouille, es geht um sehen, was passiert unter Wasser, über Wasser und in der Luft." Zudem gehe es um Aufklärung und regelmäßige Übungen vor Ort, "um zu zeigen, dass wir da sind". Alle Schritte würden in enger Abstimmung mit Dänemark erfolgen, zu dessen Königreich Grönland gehört.

Die Nato beobachtet mit Sorge die verstärkten russischen, aber auch teils chinesischen Aktivitäten in ⁠der Region.

