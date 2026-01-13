Videoanalyse 13.01.2026

Porsche-Aktie rutscht unter nächstes wichtige Chartlevel

onvista · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
Erneut schlechte Nachrichten bei der Sportwagenschmiede Porsche. Zwar bleibt der Cashflow stabil, Analysten zeigten sich nach Gesprächen mit dem Porsche-Finanzvorstand aber skeptisch, ob der Konzern die Konsens-Erwartungen des Marktes für 2026 erfüllen kann.

Entsprechend schwach präsentierte sich die Aktie im gestrigen Handel. Durch den Kursrutsch ging nun auch noch eine wichtige Trendlinie verloren. Im Video erklärt Martin dir, warum er nicht damit rechnet, dass bald die langfristige Trendwende kommt.

