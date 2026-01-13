Pressestimme: 'Handelsblatt' zu deutschen Autobauern

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu deutschen Autobauern:

"Schon heute gelten Fahrzeuge von Volkswagen, Mercedes oder BMW für einen Großteil der städtischen Bevölkerung in China als nicht mehr wettbewerbsfähig. Sie sind gebaut worden mit der Brille eines um die 50 Jahre alten deutschen Ingenieurs - für Käufer, die hierzulande ebenfalls erst mit um die 50 ihren ersten Neuwagen erwerben. In China ist der typische Neuwagenkäufer Mitte 30. (.) Die zentralen Kaufkriterien heißen automatisiertes Fahren, Software, Vernetzung und digitale Nutzererfahrung. Disziplinen, in denen die deutschen Hersteller lange nur begrenzt überzeugt haben - auch wenn sie aufholen. Deutschlands Autobauer betrachteten China zu lange als Markt, der deutsche Ingenieurskunst bewundert und kopiert. Tatsächlich wollte China nie nur aufholen - sondern überholen. Der Staat flankierte und finanzierte diese Ambition, die Industrie lieferte. Das Ergebnis zeigt sich heute in bröckelnden Marktanteilen."/yyzz/DP/nas