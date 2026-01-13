Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Iran

dpa-AFX · Uhr
OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Iran:

"Das islamische Regime ist eine Bedrohung. Diese Bedrohung sollte beseitigt werden. Darüber hinaus würde die chinesisch-russisch-iranische Achse entscheidend geschwächt. Was die Moral angeht, steht außer Frage, dass die Mullahs den Kern westlicher Zivilisation - den Schutz individueller Rechte - mit Füßen treten. Es braucht aber mehr als warme Worte: noch schärfere Sanktionen, Abbruch diplomatischer Beziehungen, Geld für die Opposition - und ja - vielleicht auch gezielte Schläge gegen den Unterdrückungsapparat des Regimes."/yyzz/DP/nas

