ROUNDUP/Blitzeis: Betrieb auf Airport Wien zeitweise eingestellt

WIEN (dpa-AFX) - Blitzeis hat den Betrieb auf dem Flughafen Wien zeitweise lahmgelegt. Rund 140 Flüge seien in irgendeiner Form davon betroffen gewesen, sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Flüge seien abgesagt oder umgeleitet worden, andere Maschinen seien erst mit Verzögerung gestartet. Gegen Mittag wurde der Betrieb schrittweise wieder aufgenommen, wie der Sprecher weiter sagte. Bis sich der Flugbetrieb wieder völlig normalisiere, werde es wohl bis Mittwoch dauern.

In der Nacht war in Wien leichter Schneefall erst in Schneeregen und dann in Regen übergegangen. Der Niederschlag gefror auf den eiskalten Böden immer wieder neu. Trotz des Einsatzes der Räumfahrzeuge war kein Flugbetrieb möglich.

Auch die nahe gelegenen Flughäfen Bratislava und Budapest mussten wetterbedingt gesperrt werden. Der nur rund 50 Kilometer von Wien entfernte Airport der slowakischen Hauptstadt Bratislava konnte deshalb nicht wie sonst gelegentlich als Ausweichmöglichkeit für Wien dienen. Die Flughafenleitung in Bratislava informierte auf ihrer Webseite, dass eine Kommission eingesetzt worden sei, die die Wetterlage beurteile und darüber zu entscheiden habe, wann die Wettersituation eine neuerliche Freigabe ermögliche.

In Ungarns Hauptstadt Budapest machten vereiste Start- und Landebahnen Probleme, sowie heftiger Schneefall und Hagelschlag, teilte die Betreibergesellschaft des internationalen Ferenc-Liszt-Flughafens mit. Die Pisten würden auch nach der Enteisung immer wieder zufrieren. Ein Frachtflugzeug vom Typ Boeing 777F der Gesellschaft Ethiopian Cargo sei wegen der Glätte auf dem Weg zuz seinem Parkplatz auf dem Rollfeld ins Schleudern geraten. Über weitere Schäden wurde zunächst nichts bekannt./mrd/DP/stk