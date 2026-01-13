So sicherst du dir attraktive Zinsen & Neukunden-Aktionen bei Raisin

Das Wichtigste in Kürze Raisin Tagesgeld bietet Zugang zu Tagesgeldangeboten unterschiedlicher Banken über eine Plattform.

Die Kontoeröffnung und Kontoführung bei Raisin sind kostenlos – es fallen keine Gebühren an.

Für Neukunden sind aktuell Zinssätze von bis zu 3,2 % p. a. möglich, meist im Rahmen zeitlich befristeter Aktionen.

Spareinlagen wie Tages- und Festgeld sind in Deutschland und der EU durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 € pro Bank und Person geschützt.

Tagesgeld bleibt flexibel verfügbar, auch wenn Sonderzins-Aktionen zeitlich begrenzt sind.

Warum jetzt auf Raisin Tagesgeld schauen?

Viele klassische Banken zahlen auf Tagesgeld weiterhin nur niedrige Zinsen. Über Raisin Tagesgeld* kannst du gezielt nach besseren Konditionen suchen. Gerade für Neukunden bieten einige Partnerbanken aktuell attraktive Aktionszinsen von bis zu 3,2 % p. a., die deutlich über dem Marktdurchschnitt liegen können. Diese gelten in der Regel für einen begrenzten Zeitraum.

So funktioniert Raisin Tagesgeld – in 3 Schritten

Kostenloses Raisin-Konto eröffnen: Du meldest dich einmalig bei Raisin an – die Kontoeröffnung und Kontoführung sind kostenlos. Für das Raisin-Konto fallen keine Gebühren an. Tagesgeldangebot auswählen: Im Raisin-Marktplatz findest du Tagesgeldangebote verschiedener Partnerbanken. Viele davon enthalten zeitlich befristete Aktionen für Neukunden, bei denen Zinsen von bis zu 3,2 % p. a. möglich sind. Geld einzahlen & Zinsen erhalten: Du überweist dein Geld auf das Tagesgeldkonto bei der ausgewählten Bank. Tagesgeld ist grundsätzlich täglich verfügbar, auch wenn Sonderzinssätze zeitlich begrenzt sind.

Tagesgeld-Aktionen für Neukunden

Ein zentrales Merkmal von Raisin* sind Aktionsangebote für Neukunden. Diese beinhalten häufig erhöhte Zinssätze, die für einen definierten Zeitraum gelten (z. B. einige Monate). Aktuell sind je nach Partnerbank Zinsen von bis zu 3,2 % p. a. möglich. Nach Ablauf der Aktion greift in der Regel ein variabler Standardzinssatz.

Einlagensicherung & Sicherheit bei Raisin Tagesgeld

Spareinlagen wie Tages- und Festgeld sind in Deutschland und der EU durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 € pro Bank und pro Person abgesichert.

Bei Raisin liegt dein Geld nicht bei der Plattform selbst, sondern bei den jeweiligen Partnerbanken, die die Produkte anbieten. Entsprechend gilt die Einlagensicherung immer auf Ebene der einzelnen Bank, nicht für das Raisin-Konto insgesamt.

Ein Vorteil des Marktplatz-Modells: Wenn du dein Geld auf mehrere Banken verteilst, kannst du die Einlagensicherung entsprechend auf mehrere Institute anwenden. Raisin stellt hierfür die Plattform bereit, übernimmt jedoch nicht selbst die Verwahrung der Einlagen.

Verwaltung & Service: Das übernimmt Raisin für dich

Raisin fungiert als zentrale Plattform für deine Anlagen bei verschiedenen Partnerbanken. Die Kommunikation sowie organisatorische Abläufe mit den Banken – etwa der Austausch von Informationen oder Dokumenten – werden über dein persönliches Raisin-Konto gebündelt.

Wichtige Unterlagen, zum Beispiel Abrechnungen oder Bescheinigungen, stellt Raisin in einer elektronischen Postbox bereit. Die Verwaltung deiner Tagesgeldkonten erfolgt vollständig digital über das Raisin-Onlinebanking und ermöglicht eine übersichtliche Steuerung mehrerer Anlagen an einem Ort.

Vorteile auf einen Blick

✅ Kostenlose Kontoeröffnung und Kontoführung

✅ Zinsen für Neukunden aktuell bis zu 3,2 % p. a. möglich

✅ Zentrale Verwaltung mehrerer Tagesgeldkonten

✅ Digitale Kommunikation & Dokumentenablage

✅ Flexibel verfügbar wie klassisches Tagesgeld

✅ Gesetzlicher Einlagenschutz pro Bank (100.000 €)

Das solltest du beachten

Aktionszinsen sind zeitlich begrenzt und gelten meist nur für Neukunden.

und gelten meist nur für Neukunden. Nach Ablauf einer Aktion greift in der Regel ein variabler Standardzinssatz .

. Das Raisin-Konto ist kostenlos , die Produktkonditionen legen die jeweiligen Partnerbanken fest.

, die Produktkonditionen legen die jeweiligen Partnerbanken fest. Raisin fungiert als Vermittler und Verwaltungsplattform, nicht als Bank.

Fazit

Mit Raisin Tagesgeld* kannst du flexibel sparen und dir als Neukunde aktuell Zinssätze von bis zu 3,2 % p. a. sichern. Gleichzeitig bietet die Plattform eine zentrale, digitale Verwaltung deiner Anlagen bei verschiedenen Banken. Für Sparer, die Zinsen vergleichen und ihre Konten übersichtlich steuern möchten, kann Raisin eine interessante Alternative zu klassischen Tagesgeldkonten sein.

