In dieser Analyse untersucht Nico Santura den globalen Alkoholsektor anhand der Branchengrößen Constellation Brands, Diageo und Pernod Ricard. Nach einer mehrjährigen Korrektur notiert der Sektor auf dem günstigsten Bewertungsniveau seit 2012 – eine historische Chance oder ein Risiko?

Wir demaskieren den Mythos der abstinenten Gen Z und zeigen, warum sinkende Reallöhne und der demografische Wandel schwerer wiegen als reine Gesundheitstrends. Während Constellation Brands durch seine Marktmacht bei Modelo und Corona den US-Biersektor dominiert, navigieren Diageo und Pernod Ricard durch einen „Perfect Storm“ in China und den USA.

Gleichzeitig positionieren sich die Konzerne durch den massiven Ausbau des Wachstumsmotors Indien und innovativer alkoholfreier Segmente für ein fundamentales Comeback. Abschließend liefert der Dividenden-Check auf Basis des freien Cashflows Klarheit darüber, welche Ausschüttungen nachhaltig sind und wo attraktive Einstiegszonen für langfristige Anleger liegen.

* Haftungsausschluss: Keine Anlage- oder Steuerberatung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten. Dieser Beitrag dient rein der Information und Unterhaltung. Investitionen in Wertpapiere bergen das Risiko eines Totalverlusts. Eine Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Basis dieser Informationen getroffen werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eigene Positionen in Diageo PLC (WKN 851247) und Pernod Ricard (WKN 853373). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieser Wertpapiere profitiert.