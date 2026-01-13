Dax Chartanalyse 13.01.2026

Startet der Dax eine überfällige Korrekturbewegung?

onvista · Uhr
Dax-Widerstand25.43025.500
Dax-Unterstützung24.78025.000

Dax-Rückblick:

Der Dax ging gestern wie vermutet weiter den "Weg des geringsten Widerstands" und markierte im Handelsverlauf abermals ein neues Allzeithoch oberhalb der 25.400er-Marke. Größere Zwischenkorrekturen gab es nicht. Heute Vormittag startete der Dax dann zunächst oberhalb von 25.400 Punkten bevor erste (kleinere) Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick: 

Der deutsche Leitindex zeigt heute Vormittag das erste mal seit Jahresbeginn so etwas wie Schwäche und verliert gut 100 Punkte vom vorbörslichen Tageshoch. Der Index war zuvor seit dem 18. Dezember nahezu täglich ununterbrochen gestiegen und hat in diesem Zeitraum allein etwa 1.500 Punkte zulegen können.

Nach so einer kräftigen Rallybewegung muss nun jederzeit mit dem Beginn einer größeren technischen Korrekturbewegung gerechnet werden. Erste Ziele einer solchen - überfälligen - Korrekturbewegung lägen im Bereich 24.800 bis 25.000 Punkte. Ein erneuter Test des vorherigen Allzeithochs um 24.775 Punkte in den kommenden beiden Wochen wäre keine allzu große Überraschung. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist zwar noch intakt, die Zeit der Käufer dürfte allerdings tendenziell zunächst abgelaufen sein.

