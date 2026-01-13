Aromenhersteller

Symrise verfehlt Prognose und will Aktien zurückkaufen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Postmodern Studio/Shutterstock.com

Der Aromenhersteller Symrise verfehlt wegen dreistelliger Millionenabschreibungen seine ⁠Prognose für ‍2025.

Der Verkauf des Geschäfts mit Terpenen werde zu ‌einer Wertberichtigung in Höhe von etwa 145 Millionen ‍Euro im vierten Quartal führen, teilte das Dax-Unternehmen am Montag mit. Zu einer weiteren Wertberichtigung von 150 Millionen Euro komme ‍es durch Wertverluste ⁠der Beteiligung an der in Schweden börsennotierten Swedencare AB. Dadurch komme ‍es zu einer "wesentlichen Abweichung" gegenüber den aktuellen Kapitalmarkterwartungen ⁠und der veröffentlichten Prognose. Vom Unternehmen war keine Stellungnahme zu erhalten.

Symrise kündigte zudem einen ‍Aktienrückkauf an: ‌Vom 1. Februar bis 31. Oktober 2026 wolle man Aktien für bis zu 400 Millionen Euro zurückkaufen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Symrise

Das könnte dich auch interessieren

Bericht zu EU-Saatgutpolitik
Bayer nimmt Hoch aus 2023 ins Visier08. Jan. · dpa-AFX
Bayer nimmt Hoch aus 2023 ins Visier
Pharma- und Saatgutkonzern
Bericht zu EU-Saatgutpolitik treibt Bayer weiter hoch08. Jan. · dpa-AFX
Bericht zu EU-Saatgutpolitik treibt Bayer weiter hoch
U-Boot-Auftrag in Indien
TKMS steigt an MDax-Spitzegestern, 11:06 Uhr · dpa-AFX
Schild am TKMS-Standort in Kiel.
Empfehlungen
Beiersdorf-Aktien steigen vorbörslichgestern, 08:47 Uhr · dpa-AFX
Beiersdorf-Aktien steigen vorbörslich
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News