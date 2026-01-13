Symrise verfehlt Prognose und will Aktien zurückkaufen

Der Aromenhersteller Symrise verfehlt wegen dreistelliger Millionenabschreibungen seine ⁠Prognose für ‍2025.

Der Verkauf des Geschäfts mit Terpenen werde zu ‌einer Wertberichtigung in Höhe von etwa 145 Millionen ‍Euro im vierten Quartal führen, teilte das Dax-Unternehmen am Montag mit. Zu einer weiteren Wertberichtigung von 150 Millionen Euro komme ‍es durch Wertverluste ⁠der Beteiligung an der in Schweden börsennotierten Swedencare AB. Dadurch komme ‍es zu einer "wesentlichen Abweichung" gegenüber den aktuellen Kapitalmarkterwartungen ⁠und der veröffentlichten Prognose. Vom Unternehmen war keine Stellungnahme zu erhalten.

Symrise kündigte zudem einen ‍Aktienrückkauf an: ‌Vom 1. Februar bis 31. Oktober 2026 wolle man Aktien für bis zu 400 Millionen Euro zurückkaufen.