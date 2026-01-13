Symrise verfehlt Prognose und will Aktien zurückkaufen
Der Aromenhersteller Symrise verfehlt wegen dreistelliger Millionenabschreibungen seine Prognose für 2025.
Der Verkauf des Geschäfts mit Terpenen werde zu einer Wertberichtigung in Höhe von etwa 145 Millionen Euro im vierten Quartal führen, teilte das Dax-Unternehmen am Montag mit. Zu einer weiteren Wertberichtigung von 150 Millionen Euro komme es durch Wertverluste der Beteiligung an der in Schweden börsennotierten Swedencare AB. Dadurch komme es zu einer "wesentlichen Abweichung" gegenüber den aktuellen Kapitalmarkterwartungen und der veröffentlichten Prognose. Vom Unternehmen war keine Stellungnahme zu erhalten.
Symrise kündigte zudem einen Aktienrückkauf an: Vom 1. Februar bis 31. Oktober 2026 wolle man Aktien für bis zu 400 Millionen Euro zurückkaufen.