TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 13. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz 07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen 12:30 USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen 12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen 17:00 USA: Boeing, Auslieferungszahlen DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ-Leistungsbilanz 11/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/25 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 11/25 08:00 DEU: Inlandstourismus 11/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 12/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/25 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/25 14:15 USA: ADP Beschäftigung 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/25 16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pk der Nord/LB zur Neujahrsprognose 2026 10:30 DEU: Online-Pk BGA zu «Großhandel in der Dauerkrise - warum die Reformen am Mittelstand vorbeigehen» mit Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) 11:00 DEU: OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo DEU: Pressegespräch DB AG Vorstellung der Studie «Autonomes Fahren - Schlüssel zur Mobilität von Morgen» DEU: Landgericht will Entscheidung nach der Klage von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim verkünden

