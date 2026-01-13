Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 02 January 2026 to 08 January 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/02/2026
|
FR0013230612
|
1 653
|
15.8836
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/02/2026
|
FR0013230612
|
196
|
15.8898
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/02/2026
|
FR0013230612
|
56
|
15.8768
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/02/2026
|
FR0013230612
|
122
|
15.9056
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/05/2026
|
FR0013230612
|
2 471
|
16.0328
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/06/2026
|
FR0013230612
|
1 906
|
16.4791
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/07/2026
|
FR0013230612
|
1 121
|
16.6862
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/08/2026
|
FR0013230612
|
832
|
16.6633
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
5 041
|
15.9421
|
Tikehau Capital