Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 02 January 2026 to 08 January 2026

Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/02/2026

FR0013230612

1 653

15.8836

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/02/2026

FR0013230612

196

15.8898

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/02/2026

FR0013230612

56

15.8768

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/02/2026

FR0013230612

122

15.9056

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/05/2026

FR0013230612

2 471

16.0328

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/06/2026

FR0013230612

1 906

16.4791

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/07/2026

FR0013230612

1 121

16.6862

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/08/2026

FR0013230612

832

16.6633

XPAR

 

 

 

TOTAL

5 041

15.9421

 

 

Tikehau Capital

Tikehau Capital

