Trading-Chance Gold: Ziel 5000$, wenn…

Gold zählte 2025 zu den großen Gewinnern. Der Bullen-Run setzte sich auch zum Jahresauftakt 2026 fort und mündete in einem neuen Allzeithoch des gelblich schimmernden Edelmetalls. Nun werfen wir wieder einmal einen Blick auf den Optionsmarkt, der längst viel größer ist, als der Aktienmarkt in den USA. Entsprechend stark strahlt dieser auf die Futures-Märkte.

So bedeutend ist der Optionsmarkt

In einer vorangegangenen Analyse hatten wir aufgezeigt, dass der Optionsmarkt inzwischen um einiges größer ist als der Aktienmarkt. Die großen Aktionen am Optionsmarkt strahlen daher auf Aktien, Indizes und Rohstoffe ab. Ein Blick auf das Options Open Interest Profile ist besonders hilfreich, wenn es darum geht, die Kipppunkte und generell relevante Marken zu identifizieren.

Die überwältigende Mehrheit der Geschäfte am Optionsmarkt sind Optionsverkäufe, sprich sogenannte Stillhaltergeschäfte. Dabei wettet der Verkäufer einer Option gegen ein bestimmtes Marktszenario. Nehmen wir das Beispiel vom November vorigen Jahres im Options Open Interest Profile. Wir sahen, dass ein sehr hohes Open Interest für Call-Optionen mit Basis 4000 Dollar und Laufzeit Dezember existierte. Es ließ sich daraus herleiten, dass eine beträchtliche Anzahl von Calls verkauft wurde, wodurch man gegen das Überschreiten der 4000-Dollar-Marke zum Abrechnungstermin im Dezember wettete. Geht die Wette auf, so streicht der Stillhalter die Optionsprämie der wertlos verfallenden Option ein. Liegt Gold jedoch zum Abrechnungstermin über der Marke von 4000 Dollar und ist damit im Geld, so geht die Spekulation nach hinten los. Und letzteres ist passiert. In den Wochen vor dem Abrechnungstermin überschritt Gold die Marke von 4000 Dollar und katapultierte sämtliche Stillhalter, die gegen diese Marke gewettet hatten, in eine Schieflage hinein. Die Folge war, dass diese zwecks Absicherung der nach oben theoretisch unbegrenzten Risiken den Future kauften, was den Goldpreis zunächst weiter gen Norden trieb.

China & BRIC-Straaten bauen Gold-Reserven auf

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) eine eigene Währung anstreben. Diese soll Gold gedeckt sein. Auch wenn das Thema noch nicht akut ist, so bereitet man die Einführung dieser Währung vor. Unter anderen darum wird seitens dieser Länder massiv Gold gekauft und als Reserve aufgebaut. Jüngst stieg das beliebte Edelmetall auf ein neues Allzeithoch. Immer wieder erhöht die CME die Margin für die Edelmetalle, was den Exzess eindämmen und die Volatilität aus dem Markt nehmen soll. Bislang mit wenig nachhaltigem Erfolg, wie wir sehen.

Nächste Hürde: 4600 Dollar!

Hohe Hürden wurden mit dem Überschreiten der 4400er-Marke und dem Anstieg über 4500 US-Dollar genommen. Diese ehemaligen Widerstände fungieren nunmehr als Unterstützung, da die Stillhalter, die gegen diese Marken gewettet hatten, in Schieflage gerieten und nun für eine gewisse Nachfrage sorgen. Bei 4600 Dollar lässt sich die nächste Hürde ausmachen. Diese ist seit Tagen umkämpft. Falls es gelingt nachhaltig über dieses Preisniveau anzusteigen, so wären schnell Preise um die 5000 Dollar möglich und realistisch. Denn auch die höher gelegenen Marken sind zugepflastert mit Wetten gegen steigende Preise.

Fazit

Gold ist weiterhin ein heißes Eisen, das nun den nächsten Kampf um eine Marke begonnen hat. Zwar wird die Luft insgesamt dünner, doch legen Märkte naturgemäß im absoluten Endteil eines Trends nochmals eine enorme Strecke zurück. Um von einem möglichen positiven Szenario profitieren zu können, haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt seinen Basispreis, wie auch den K.O. gleichauf bei 3527,118 US-Dollar. Die Laufzeit ist unbegrenzt. Bei einem aktuellen Kurs von 4595 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 4,33. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PJ8NB3.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 4400 und 4500 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Gold

Basiswert Gold WKN PJ8NB3 ISIN DE000PJ8NB32 Basispreis 3527,118 USD K.O.-Schwelle 3527,118 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 4,33 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

