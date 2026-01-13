Trump droht allen Handelspartnern des Iran mit Strafzöllen

Washington, 12. Jan (Reuters) - US-Präsident Donald Trump droht allen Handelspartnern des ⁠Irans mit ‍Strafzöllen.

"Mit sofortiger Wirkung wird jedes Land, das Geschäfte ‌mit der Islamischen Republik Iran macht, einen Zoll ‍von 25 Prozent auf den gesamten Handel mit den Vereinigten Staaten von Amerika zahlen", schrieb Trump am Montag ‍auf seiner Plattform ⁠Truth Social. Eine Stellungnahme des Irans lag zunächst nicht vor. ‍Trump will früheren Medienberichten zufolge am Dienstag mit ⁠seinen Beratern das weitere Vorgehen in der Iran-Frage erörtern. Hintergrund sind die landesweiten ‍Proteste gegen ‌die iranische Führung. Menschenrechtsgruppen zufolge sind dabei Hunderte Menschen getötet worden.

