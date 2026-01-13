Trump droht allen Handelspartnern des Iran mit Strafzöllen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Washington, 12. Jan (Reuters) - US-Präsident Donald Trump droht allen Handelspartnern des ⁠Irans mit ‍Strafzöllen.

"Mit sofortiger Wirkung wird jedes Land, das Geschäfte ‌mit der Islamischen Republik Iran macht, einen Zoll ‍von 25 Prozent auf den gesamten Handel mit den Vereinigten Staaten von Amerika zahlen", schrieb Trump am Montag ‍auf seiner Plattform ⁠Truth Social. Eine Stellungnahme des Irans lag zunächst nicht vor. ‍Trump will früheren Medienberichten zufolge am Dienstag mit ⁠seinen Beratern das weitere Vorgehen in der Iran-Frage erörtern. Hintergrund sind die landesweiten ‍Proteste gegen ‌die iranische Führung. Menschenrechtsgruppen zufolge sind dabei Hunderte Menschen getötet worden.

(Bericht von Kanishka Singh und Bhargav Acharya; Bearbeitet von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke
Dax Tagesrückblick 12.01.2026
Dax schraubt Bestmarke auf über 25.400 Punkte hoch - Autotitel unter Druckgestern, 17:54 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Dax Chartanalyse 13.01.2026
Startet der Dax eine überfällige Korrekturbewegung?heute, 11:28 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Vorbörse 13.01.2026
Dax läuft in Richtung 25.500 Punkteheute, 08:34 Uhr · onvista
Dax als Wort auf Chart
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News