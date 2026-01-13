Trump spricht beim Weltwirtschaftsforum in Davos

dpa-AFX
DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump kommt zurück auf die Bühne des Weltwirtschaftsforums in Davos. Er werde mit der größten US-Delegation anreisen, die das Treffen von Topmanagern und Politikgrößen in den Schweizer Bergen je gesehen habe, kündigte WEF-Präsident Børge Brende an. Die Jahrestagung in der kommenden Woche verzeichne auch insgesamt eine Rekordteilnahme. Aus Deutschland werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Vizekanzler Lars Klingbeil erwartet.

Für Trump ist es nicht das erste Mal: Schon 2018 und 2020, während seiner ersten Präsidentschaft, nahm er an dem prestigeträchtigen Treffen im Schweizer Wintersportort teil. Im vergangenen Jahr hatte er sich nur wenige Tage nach seiner Vereidigung digital zuschalten lassen./tam/DP/men

