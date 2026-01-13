W​e​r​b​u​n​g von
Verschnaufpause auf Rekordniveau

Die europäischen Aktienmärkte und die US-Indikationen starten am Dienstag mit leichten Minus in den Handel.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Märkte steht heute die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Dezember. Die Inflationsdaten gelten als wichtiger Gradmesser für den künftigen geldpolitischen Kurs und genießen besondere Aufmerksamkeit, da die vorherige Erhebung durch Sondereffekte verzerrt war. Ebenfalls im Blickpunkt steht der Auftakt der US-Berichtssaison mit den Zahlen von JP Morgan. Von diesen Ergebnissen erhoffen sich Investoren erste Hinweise auf die Verfassung des gesamten Bankensektors und damit auf die Ertragslage der Unternehmen insgesamt.

Meistgehandelte Aktien

Symrise legt deutlich zu, gestützt durch die Ankündigung eines Aktienrückkaufs über 400 Millionen Euro, der das Ergebnis je Aktie spürbar stärken soll. Außerdem nimmt der Konzern planmäßige Wertberichtigungen vor: Dazu zählen Abschreibungen im Zusammenhang mit dem geplanten Ausstieg aus dem Terpengeschäft sowie auf die Beteiligung an Swedencare.

Auch Ørsted rückt in den Fokus. Die Aktie tendiert höher, nachdem das Unternehmen grünes Licht für die Fortsetzung eines großen Offshore-Windprojekts in den USA erhalten hat. Eine gerichtliche Entscheidung setzt einen vorläufigen Baustopp außer Kraft und verschafft dem Projekt wieder operative Perspektive – ein wichtiger Etappensieg für den dänischen Energiekonzern.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX® Bull UG98F5 10,47 24369,661459 Punkte 24,4 Open End
Xpeng Inc. Bull UG55AG 3,76 17,013052 USD 4,95 Open End
Silber Bull UN2TFU 12,78 71,054909 USD 5,85 Open End
Duolingo Inc. Bull HD7DHG 1,66 141,530158 USD 8,67 Open End
DAX® Bear UG3VPN 1,06 25510,586442 Punkte 193,89 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.01.2026; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Intel Corp. Call UG1R4B 16,17 30,00 USD 1,94 16.12.2026
DAX® Put UN2K9G 1,49 25000,00 Punkte 49,19 30.01.2026
Nordex SE Call UG3RGL 5,24 30,00 EUR 3,95 17.06.2026
Baidu Inc. Call UN06AZ 2,11 150,00 USD 3,84 16.09.2026
Aurubis AG Call UG7KRY 3,03 110,00 EUR 3,85 16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.01.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Long UG6WQ6 7,87 22868,09185 Punkte 10 Open End
ASML Holding N.V. Long UG8GG5 72,22 724,423664 EUR 3 Open End
Micron Technology Inc. Long UN31AG 13,06 276,762028 USD 5 Open End
JD.com Inc. Long HD2TA0 3,95 20,492117 USD 3 Open End
TeamViewer SE Long UN0YJB 8,79 3,143353 EUR 2 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.01.2026; 10:10 Uhr;

