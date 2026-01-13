Ein weiterer kleiner Gewinn dürfte dem Dax in seinem Rekordlauf am Dienstag den nächsten Höchststand bescheren. Unterstützung kommt aus den USA. Anleger hatten dort ihre erste Nervosität wegen erneuter Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank Fed abgelegt und den Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 eine Fortsetzung der Rekordjagd ermöglicht.

Der X-Dax signalisierte rund eine Stunde vor Beginn des Xetra-Börsenhandels für den Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 25.441 Punkte, was reichen würde, um das Vortagshoch von etwas über 25.420 Zählern zu überbieten. Der EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen um 0,2 Prozent höher erwartet und dürfte damit seine Rekordrally ebenfalls fortsetzen. Seine Bestmarke erreichte der Leitindex der Eurozone bei etwas unter 6.020 Punkten.

“Der HDax, der die 110 größten und liquidesten deutschen Aktien umfasst, ist gestern den 13. Handelstage am Stück gestiegen.“ – Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners

Eine so lange Gewinnserie habe es in der bis 1988 zurückgehenden Indexhistorie nur einmal, und zwar vor 29 Jahren, gegeben. Im Jahr 1997 war der aus Dax- und MDax- sowie auch aus TecDax-Werten bestehende Index 13 Handelstage in Folge gestiegen.

"Es wirkt, als würden ausschließlich positive Nachrichten gelesen, während negative Nachrichten ausgeblendet werden", resümierte Altmann und hält den HDax inzwischen für "massiv überkauft". Die an diesem Tag zunächst in den USA - vor allem mit den Zahlen der Bankbranchen-Größe JPMorgan - anlaufende Berichtssaison werde den starken Trend nun untermauern müssen. "Negative Überraschungen könnten nach den jüngsten Kursgewinnen hart abgestraft werden."

Anlagestrategen Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hält die Berichtssaison sogar für richtungsweisend für den Ausblick auf das Gesamtjahr.

Obendrein werden an diesem Nachmittag die US-Verbraucherpreise für Dezember 2025 veröffentlicht. Sie dürften "insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Drohgebärden" der US-amerikanischen Regierung gegenüber der US-Notenbank Fed besondere Beachtung finden, erwarten die Experten der Helaba und rechnen nicht mit einem Nachlassen der Inflation.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Zuvor aber dürfte hierzulande aus dem Dax vor allem der Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise mit Nachrichten im Blick stehen, aber auch Nordex oder Südzucker. Außerdem gibt es Umstufungen durch Analysten auszuwerten.

Symrise plant den Verkauf seines Terpenen-Geschäfts und schreibt in diesem Zusammenhang Millionen ab. Zudem werden auch Abschreibungen auf die Beteiligung Swedencare vorgenommen und es wurde ein umfangreicher Aktienrückkauf angekündigt. Auf der Handelsplattform Tradegate gewann das Papier vorbörslich im Vergleich zum Xetra-Schluss rund fünf Prozent.

Der Ausbau der Windenergie bescherte dem Turbinenbauer Nordex wie erwartet dicke Auftragsbücher. Der Wert des Auftragseingangs stieg im vierten Quartal den Angaben zufolge um knapp zehn Prozent. Im Gesamtjahr legte der Auftragseingang um 22,5 Prozent auf den Rekordwert von 10,2 Gigawatt zu. Die Aktie reagierte auf Tradegate allerdings nicht.

Südzucker indes wurde weiter vom schwachen Zuckermarkt belastet. Der Umsatz ging in den ersten neun Monaten des Jahres um 15 Prozent zurück, der operative Gewinn sank um 60 Prozent. Die Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (Ende Februar) wurde allerdings bestätigt. Die Aktie gab vorbörslich leicht nach.Von frisch ausgesprochenen Kaufempfehlungen dürften Zalando, Atoss Software sowie PVA Tepla profitieren. Zudem nahm JPMorgan die Bewertung von Fuchs SE mit "Overweight" auf. Für SMA Solar und Continental unterdessen strichen Analysten ihre Anlageurteile "Buy" und empfehlen nur noch das Halten der Papiere.

Wall Street ist leicht im Plus

Die US-Aktienmärkte haben ihren jüngsten Höhenflug zum Auftakt der neuen Börsenwoche ein wenig ausgebaut. Im frühen Handel hatte der sich weiter zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell noch für etwas Belastung gesorgt. Zudem hatte sich Trump auf die großen Kreditkartenanbieter eingeschossen und ihnen wegen ihrer Zinspraktiken gedroht.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.590 + 0,17 Prozent S&P 500 6.977 + 0,16 Prozent Nasdaq 25.787 + 0,08 Prozent

Nikkei 225 mit Rekord, CSI 300 im Minus

Ein Bericht über möglicherweise vorgezogene Wahlen in Japan hat den japanischen Leitindex Nikkei 225 am Dienstag auf ein Rekordhoch getrieben. Verluste gab es dagegen an den chinesischen Festlandsbörsen, während es in der Sonderverwaltungszone Hongkong nach oben ging.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 53.684 + 3,36 Prozent Hang Seng 26.608 + 1,44 Prozent CSI 300 4.903 - 0,78 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,03 - 0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2.81 + 0,015 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4.19 + 0,012 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1657 - 0,07 Prozent Dollar in Yen 158,93 + 0,47 Prozent Euro in Yen 185,26 + 0,40 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 64,22 USD + 0,35 USD WTI 59,87 USD + 0,37 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZALANDO AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 35 (28) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 131 (137,70) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT CONTINENTAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 74 (82) EUR

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 48,50 (39,50) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ATOSS SOFTWARE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 140 (120) EUR

- JEFFERIES HEBT PVA TEPLA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 31 (26) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 18,20 (17,50) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 52 (48) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BEFESA AUF 38 (37) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR CANCOM AUF 32 (29) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 52 (48) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KRONES AUF 164 (157) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 38 (31) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 56 (42) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VERBIO AUF 21 (16) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT SMA SOLAR AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 37 (39) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DOUGLAS AUF 16 (18) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 66 (70) EUR - 'BUY'

- MORGAN STANLEY SENKT TRATON AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 32 (35) EUR

- UBS SENKT BMW AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 93 (95) EUR

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KION AUF 73,80 (74,20) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES HEBT KENNAMETAL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 40 (28) USD

- JEFFERIES SENKT FIVE BELOW AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 210 (215) USD

- BARCLAYS NIMMT PRADA MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 68 HKD

- BERENBERG STARTET MICHELIN MIT 'HOLD' - ZIEL 28 EUR

- BERENBERG STARTET PIRELLI MIT 'BUY' - ZIEL 8 EUR

- BERNSTEIN SENKT M6 AUF 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 12,80 (14,90) EUR

- BERNSTEIN SENKT TF1 AUF 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 8,30 (9,50) EUR

- BERNSTEIN STARTET AUTO TRADER GROUP MIT 'MARKET-PERFORM' - ZIEL 595 PENCE

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 319 (313) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 1020 (795) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 29 (26) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen

12:30 USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen

17:00 USA: Boeing, Auslieferungszahlen

DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025

Termine Konjunktur

00:50 JPN: BoJ-Leistungsbilanz 11/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/25 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 11/25

08:00 DEU: Inlandstourismus 11/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 12/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/25

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/25

14:15 USA: ADP Beschäftigung

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/25

16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25

