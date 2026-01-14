AKTIE IM FOKUS: FMC schließen sich Davita-Schwäche an - Grippesaison in USA

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von FMC sind am Mittwoch unter 37 Euro und damit auf das tiefste Niveau seit Herbst 2024 gefallen. Dabei verloren die Papiere des Dialysekonzerns 6 Prozent. In den USA waren die Aktien des Konkurrenten Davita am Vorabend mit minus 5 Prozent sogar auf einem Tiefststand seit Anfang 2024 gelandet. Möglicherweise hängt dies damit zusammen, dass die Grippesaison in den USA - auch einem sehr wichtigen Markt für FMC - bereits im Dezember und damit früher als üblich gestartet ist.

JPMorgan-Analyst David Adlington schrieb nach der Präsentation der FMC-Chefin auf der Healthcare-Konferenz, dass der Konzern aktuell noch prüfe, ob lediglich die Behandlungszahlen oder auch die Sterblichkeit der Dialyse-Patienten beeinflusst worden sei./ag/mis

