AKTIE IM FOKUS: RWE steigen auf fast 50 Euro - Gewinner der UK-Windkraftrunde

FRANKFURT (dpa-AFX) - RWE haben am Mittwoch erstmals seit 2011 wieder an der 50-Euro-Marke gekratzt. Analysten wie die von Bernstein Research sehen die Essener als "großen Gewinner" der aktuellen Windkraftauktionen in Großbritannien. RWE habe sich den Löwenanteil der ausgeschriebenen Projekte auf See gesichert. Auch für die britische SSE sei der Ausgang ein Erfolg. Ihre Aktien gewannen über 2 Prozent, RWE gar 3 Prozent. RWE hat damit allein 2026 schon wieder fast zehn Prozent hinzugewonnen.

Zudem gab die Beteiligungsgesellschaft KKR eine strategische Partnerschaft mit RWE bekannt, um gemeinsam die Offshore-Windprojekte Norfolk Vanguard East und Norfolk Vanguard West von RWE in Großbritannien zu realisieren. Die beiden neuen Windparks werden eine Gesamterzeugungskapazität von rund 3 GW haben.

Insgesamt sei ein Investitionsvolumen von u?ber 15 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Die Inbetriebnahme der Windparks sei fu?r 2029 beziehungsweise 2030 vorgesehen./ag/mis