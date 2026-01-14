Ausgeweitete Vortagesverluste
United Internet schwach - MWB: kein weiteres Aufwärtspotenzial
Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Shutterstock
Nach einem starken Lauf seit ihrem Zwischentief im November haben die Aktien von United Internet am Mittwoch kräftig nachgegeben. Sie weiteten ihre leichten Vortagesverluste aus und sackten um 5,0 Prozent auf 28,34 Euro ab. Damit waren sie Schlusslicht im MDax .
MWB Research sieht nach der erfolgreichen Migration der 1&1-Mobilfunkkunden und dem internen Verkauf von Versatel keine neuen Kurstreiber. Der Aktienkurs sei seit Mitte November um rund 25 Prozent gestiegen und weiteres Aufwärtspotenzial angesichts der aktuellen Bewertung nicht mehr sichtbar, schrieb Analyst Thomas Wissler und strich seine Kaufempfehlung.
