Wall Street
Aktien New York: Weitere Verluste
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Marek Masik/Shutterstock.com
Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Abwärtstendenz vom Vortag angeknüpft. Dabei führten Technologiewerte die Verlierer an. Leicht belastend wirkten die US-Erzeugerpreise, die im November stärker als erwartet zulegten.
Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 49.080 Punkte, nachdem er tags zuvor um 0,8 Prozent nachgegeben hatte. Der marktbreite S&P 500 fiel am Mittwoch um 0,6 Prozent auf 6.922 Zähler. An der Technologiebörse Nasdaq verlor der Nasdaq 100 1,0 Prozent auf 25.484 Punkte.
