Allianz: Deutsche Firmen fürchten Regulierung mehr als Künstliche Intelligenz

Berlin, 14. Jan (Reuters) - Cyber-Angriffe und Risiken durch Künstliche Intelligenz (KI) sind die größten Sorgen für Unternehmen weltweit.

Cyber-Vorfälle führen die Rangliste der Allianz dazu zum fünften Mal ⁠in Folge an ‍und werden von 42 Prozent der befragten Risikoexperten als größte Gefahr eingestuft. Den größten Sprung machte jedoch Künstliche Intelligenz, die von ‌Platz zehn auf den zweiten Rang kletterte, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten "Risk Barometer" hervorgeht. Betriebsunterbrechungen fielen ‍erstmals aus den beiden Spitzenplätzen und landeten auf Rang drei. Für die jährliche Studie wurden rund 3300 Fachleute aus 97 Ländern befragt.

In Deutschland ergibt sich ein leicht abweichendes Bild. Zwar stehen auch hier Cyber-Attacken und Betriebsstörungen an der Spitze der Risikowahrnehmung. Auf den dritten Platz springen jedoch ‍Änderungen in der Gesetzgebung und Regulierung, was auf ⁠Sorgen vor zunehmender Bürokratie hindeutet. Die Risiken durch KI steigen in Deutschland neu auf dem vierten Platz ein. Überraschend ist dem Bericht zufolge, dass politische Risiken ‍und Gewalt von Platz sechs auf zehn abrutschen, obwohl es zuletzt mehrere politisch motivierte Anschläge etwa auf die Infrastruktur ⁠der Bahn oder das Stromnetz in Berlin gab.

Die KI-Technologie verändere die Risikolandschaft grundlegend, sagte Thomas Lillelund, Vorstandschef von Allianz Commercial. Allianz-Chefökonomen Ludovic Subran zufolge schreitet die Einführung von KI in vielen Fällen ‍schneller voran, als die sogenannte Governance ‌und Unternehmenskultur mithalten können. Dies schaffe neue Haftungsrisiken, etwa bei automatisierten Entscheidungen oder dem Missbrauch von geistigem Eigentum.

Die Sorge vor Betriebsunterbrechungen ist dem Bericht zufolge eng mit geopolitischen Risiken verknüpft, die im globalen Ranking auf den siebten Platz kletterten. Protektionistische Handelspolitik und regionale Konflikte setzten die Lieferketten zunehmend unter Druck. Allein 2025 hätten sich die Handelsbeschränkungen verdreifacht und beträfen Waren im Wert von schätzungsweise 2,7 Billionen Dollar, hieß es. Dies entspreche fast 20 Prozent ⁠der weltweiten Importe.

