ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 72 Euro

dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Overweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Seine wichtigsten Overweight-Empfehlungen mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sind Legrand, Epiroc, Atlas Copco, Schindler Holding, Alfa Laval und Kion./tih/ag

