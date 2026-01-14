ANALYSE-FLASH: Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Dominic Nash sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon, dass die Kapazitäten im Offshore-Bereich durch die Zuteilungen einen starken Schub bekämen. Die Ergebnisse versprächen starkes Aufwärtspotenzial für RWE und Sicherheit für SSE./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:18 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
RWE erhält in britischer Offshore-Auktion Zuschlag über 6,9 Gigawatt - Kursplusheute, 10:01 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: RWE steigen auf fast 50 Euro - Gewinner der UK-Windkraftrundeheute, 09:48 Uhr · dpa-AFX
AKTIEN IM FOKUS 2: RWE kratzen an 50-Euro-Marke - Windkraftauktion beflügeltheute, 11:27 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsAlles hängt an dieser Marke: Kommt jetzt Schwung in die VW-Aktie?gestern, 15:37 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista