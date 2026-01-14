ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Puma auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Puma habe immensen latenten Markenwert, wie jüngste Übernahmespekulationen, neue Produkte und Google-Suchanfragen zeigten, schrieb Nick Anderson am Dienstagabend. Er geht davon aus, dass das neue Management diesen Wert auch schöpfen wird./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
