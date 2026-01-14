ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 50 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. RWE sei in puncto Kapazitäten der größte Gewinner, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Ergebnisse bestätigten den Aufschwung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa. Positiv seien sie auch für den Anlagenbauer Vestas wegen geschlossener Lieferverträge mit RWE./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RWE

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News