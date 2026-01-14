Baidus Full-Stack-Strategie und das Milliarden-Potenzial hinter der neuen Ernie-Generation
Transformation vom Suchgiganten zum integrierten KI-Ökosystem
Baidu hat sich in den letzten Jahren erfolgreich von seinem Ursprung als dominierende Suchmaschine Chinas zu einem umfassenden Technologie-Ökosystem gewandelt, das künstliche Intelligenz in das Zentrum seines Geschäftsmodells stellt. Für Anleger ist entscheidend, dass der Konzern heute auf drei stabilen Säulen steht: dem klassischen Werbegeschäft über die Baidu-App, einer schnell wachsenden Cloud-Infrastruktur und zukunftsweisenden Projekten im Bereich der intelligenten Mobilität. Aus der Perspektive des Managements dient das Suchgeschäft dabei vor allem als verlässlicher Cashflow-Lieferant, um die massiven Investitionen in Deep Learning und generative KI zu finanzieren. Besonders im Bereich der autonomen Mobilität hat Baidu mit seiner Plattform Apollo Go eine Führungsposition eingenommen und setzt 2026 verstärkt auf die internationale Expansion seiner Robo-Taxi-Flotten, was den Konzern von einem reinen Softwareanbieter zu einem Betreiber physischer, KI-gesteuerter Infrastruktur macht.
|
Endlos Turbo Long 88,5655 open end: Basiswert Baidu.com Inc. (ADR)
DU2UWA
Quelle: DZ BANK: Geld 13.01. 08:50:00, Brief 13.01. 08:50:00
|4,99 EUR
|5,03 EUR
|-8,61%
|Basiswertkurs: 152,244 USD
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: NASDAQ , 12.01.
|Basispreis
|88,5655 USD
|Knock-Out-Barriere
|88,5655 USD
|Hebel
|2,50x
|Abstand zum Basispreis in %
|41,83%
|Abstand zum Knock-Out in %
|41,83%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
