Baidus Full-Stack-Strategie und das Milliarden-Potenzial hinter der neuen Ernie-Generation

Baidus Full-Stack-Strategie und das Milliarden-Potenzial hinter der neuen Ernie-Generation


Baidu vollzieht den Wandel vom Suchmaschinen-Marktführer zum führenden KI-Kraftzentrum Chinas und setzt mit seinen Ernie-Modellen neue technologische Maßstäbe. Die geplante Ausgliederung der Chip-Sparte Kunlunxin im Januar 2026 markiert dabei einen entscheidenden Wendepunkt für die Bewertung des Konzerns.

Transformation vom Suchgiganten zum integrierten KI-Ökosystem

Baidu hat sich in den letzten Jahren erfolgreich von seinem Ursprung als dominierende Suchmaschine Chinas zu einem umfassenden Technologie-Ökosystem gewandelt, das künstliche Intelligenz in das Zentrum seines Geschäftsmodells stellt. Für Anleger ist entscheidend, dass der Konzern heute auf drei stabilen Säulen steht: dem klassischen Werbegeschäft über die Baidu-App, einer schnell wachsenden Cloud-Infrastruktur und zukunftsweisenden Projekten im Bereich der intelligenten Mobilität. Aus der Perspektive des Managements dient das Suchgeschäft dabei vor allem als verlässlicher Cashflow-Lieferant, um die massiven Investitionen in Deep Learning und generative KI zu finanzieren. Besonders im Bereich der autonomen Mobilität hat Baidu mit seiner Plattform Apollo Go eine Führungsposition eingenommen und setzt 2026 verstärkt auf die internationale Expansion seiner Robo-Taxi-Flotten, was den Konzern von einem reinen Softwareanbieter zu einem Betreiber physischer, KI-gesteuerter Infrastruktur macht.




 
 

