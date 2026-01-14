BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP rechnet im abgelaufenen Schlussquartal mit milliardenschweren Wertminderungen. Es sei mit 4 bis 5 Milliarden Dollar (3,4 bis 4,3 Mrd Euro) Abschreibungen auf den Geschäftsbereich Gas und weniger CO2-intensiven Energiequellen zu rechnen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einem Update zum aktuellen Geschäft mit. Zu den weniger CO2-intensiven Energiequellen zählen etwa Wasserstoff, CO2-Abscheidung sowie Biokraftstoffe. Auf welche Projekte die Abschreibungen genau entfallen, machte BP keine Angaben. Und auch im angestammten Ölgeschäft lief es zum Jahresende bei im Schnitt niedrigeren Ölpreisen nicht wirklich rund.

Im vierten Quartal sei mit einer Fördermenge auf dem Niveau des Vorquartals zu rechnen. Dabei wirken sich allerdings unter anderem Preisverzögerungen für die Förderung im Golf von Mexiko und in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus. Laut Jefferies-Analyst Mark Wilson verfehlte der Ölkonzern damit die Erwartungen. Das Geschäft mit Gas und kohlenstoffärmeren Energiequellen dürfte BP zufolge schwächer ausfallen als im Vorquartal.

Detaillierte Quartalszahlen will BP am 10. Februar vorlegen./lew/men/stk

