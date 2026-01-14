Chinas Außenhandel erreicht 2025 Rekordüberschuss

Welthandel

Peking (dpa) - Chinas Außenhandel hat im vergangenen Jahr erneut einen Rekordüberschuss erreicht. Nach Daten des chinesischen Zolls stiegen die Exporte 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent auf einen Gesamtwert von rund 3,8 Billionen US-Dollar (derzeit rund 3,26 Billionen Euro) an. Die Importe blieben unverändert bei rund 2,6 Billionen Dollar, womit der Handelsüberschuss auf einen Rekordwert von knapp 1,2 Billionen Dollar stieg. 2024 hatte der Überschuss bereits fast eine Billion US-Dollar betragen.

Die parallel für Dezember veröffentlichten Daten schlugen zudem die Prognosen der Analysten deutlich. Demnach stiegen die Exporte um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Die Einfuhren legten um 5,7 Prozent zu. Die Erwartungen hatten vorab vor allem bei den Importen mit 0,9 Prozent Zuwachs deutlich darunter gelegen.

Damit wuchs Chinas Außenhandel 2025 trotz globaler Konflikte und Streitigkeiten mit wichtigen Handelspartnern wie den USA deutlich. Mit Blick auf die Vereinigten Staaten brachen die Exporte allerdings auf Jahressicht um 20 Prozent ein. Die Importe standen bei einem Minus von 14,6 Prozent.

Chinas Exporteure steuerten aufgrund des Zollkonflikts mit Washington andere Märkte an, etwa in Südostasien, Afrika oder Europa. Die Ausfuhren der Volksrepublik nach Deutschland legten 2025 um 10,5 Prozent auf rund 118,3 Milliarden Dollar zu. Die Importe aus der Bundesrepublik sanken dagegen um 2,1 Prozent auf 92,8 Milliarden Dollar.