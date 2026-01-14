Chinas Handel mit Russland schrumpft erstmals seit fünf Jahren

Peking, 14. Jan (Reuters) - Der Handel zwischen China und Russland ist 2025 erstmals seit fünf Jahren zurückgegangen.

Der gegenseitige Warenaustausch summierte sich auf ⁠1,63 Billionen Yuan (201 ‍Milliarden Euro), wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten der chinesischen Zollbehörde hervorging. Dies ist ein Minus ‌von 6,5 Prozent im Vergleich zu 2024, als noch ein Rekordwert von 1,74 Billionen ‍Yuan erreicht wurde. Der Rückgang beendet damit eine vierjährige Wachstumsphase.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 hat China seinem mit westlichen Sanktionen belegten Nachbarn als wichtiger Wirtschaftspartner zur Seite gestanden. Die Volksrepublik kaufte russisches Öl, ‍Kohle sowie Gas und lieferte im ⁠Gegenzug Waren von Autos bis hin zu Elektronik. Beide Länder versuchen, dem jüngsten Rückgang entgegenzuwirken. Bei einem Besuch von Präsident Wladimir Putin ‍in Peking im vergangenen September unterzeichneten sie mehr als 20 Kooperationsabkommen und gaben grünes Licht ⁠für eine neue Gaspipeline.

Als Gründe für die negative Entwicklung im vergangenen Jahr gelten eine gesunkene Nachfrage nach chinesischen Autos in Russland sowie der geringere Wert der chinesischen ‍Rohölimporte. Die Exporte nach Russland ‌sanken demnach um 9,9 Prozent, während die Importe aus Russland um 3,4 Prozent nachgaben. Detaillierte Daten für die ersten elf Monate 2025 zeigten, dass der Wert der Rohölimporte aus Russland angesichts fallender Ölpreise um 19,6 Prozent gesunken ist. Zudem brachen die chinesischen Autoexporte nach Russland einem Branchenverband zufolge um 46 Prozent ein, nachdem die Regierung in Moskau die Abgaben auf ⁠die Fahrzeuge erhöht hatte.

(Büro Peking, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)