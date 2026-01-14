DAX-FLASH: Kaum verändert auf Rekordniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Rekordrally zum Jahresauftakt dürfte der Dax wie am Vortag zunächst träge bleiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Auftakt 15 Punkte tiefer auf 25.405 Punkte. Am Vortag hatte er es erstmals in seiner Geschichte über die Schwelle von 25.500 Punkten geschafft.

Beim neuen Rekord von 25.507 Punkten lag der Jahresgewinn bereits wieder bei gut 4 Prozent. Letztlich nahmen die Anleger aber den Fuß vom Gas. An der Wall Street kam es nach sogar zu etwas deutlicheren Gewinnmitnahmen.

In den USA setzt sich die tags zuvor gestartete Berichtssaison in der Bankenbranche mit den Zahlen der Bank of America , von Wells Fargo und der Citigroup fort. Kurz danach werden die Erzeugerpreise für Oktober und November vergangenen Jahres nachgereicht./ag/zb