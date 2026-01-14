Vorbörse 14.01.2026

Dax startet in der Nähe des Allzeithochs in den Handel

onvista · Uhr
Nach seiner Rekordrally zum Jahresauftakt dürfte der Dax wie am Vortag zunächst träge bleiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Auftakt 15 Punkte tiefer auf 25.405 Punkte. Am Vortag hatte er es erstmals in seiner Geschichte über die Schwelle von 25.500 Punkten geschafft. Beim neuen Rekord von 25.507 Punkten lag der Jahresgewinn bereits wieder bei gut 4 Prozent. Letztlich nahmen die Anleger aber den Fuß vom Gas.

USA: Verluste

Nach dem Rekordkurs der Wall Street zum Wochenstart ist am Dienstag eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Frische US-Inflationsdaten hatten nur relativ wenig Einfluss auf die Notierungen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,80 Prozent tiefer bei 49.191,99 Punkten.

Tags zuvor hatte der US-Leitindex mit 49.633 Punkten eine weitere Bestmarke aufgestellt. Der marktbreite S&P 500 fiel am Dienstag um 0,19 Prozent auf 6.963,74 Zähler, nachdem er am Freitag und Montag Höchststände markiert hatte. An der Technologiebörse Nasdaq gab der Nasdaq 100  am Dienstag um 0,18 Prozent auf 25.741,95 Punkte nach.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.191- 0,80 Prozent
S&P 5006.963- 0,19 Prozent
Nasdaq 23.709- 0,10 Prozent

Asien: Rekord in Tokio

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 kletterte auf ein weiteres Rekordhoch und notierte kurz vor dem Handelsende 1,4 Prozent im Plus. Bereits am Vortag hatte ein Bericht über eventuelle Neuwahlen kräftigen Rückenwind geliefert. Premierministerin Sanae Takaichi, die seit Oktober 2025 amtiert, könnte laut der Nachrichtenagentur Kyodo ihre derzeit hohe Popularität nutzen, um ihre Macht durch neue Mehrheitsverhältnisse nach einer Wahl zu festigen.

Takaichi steht für eine aggressive Fiskalpolitik und sie befürwortet eine expansive Geldpolitik. In Festlandchina gerieten die Notierungen im Handelsverlauf allerdings unter Druck, nachdem die Aufseher die Margenanforderungen für die Finanzierung von Wertpapierkäufen erhöht hatten. Der CSI-300-Index sank zuletzt um 0,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um noch 0,3 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22554.341+ 1,40 Prozent
Hang Seng26.848+ 030 Prozent
CSI 3004.789- 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,08- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,83+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,19+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1647- 0,14  Prozent
Dollar in Yen159,27+ 0,47 Prozent
Euro in Yen185,51+ 0,02 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent65,30 USD9+ 0,29  USD
WTI60,95 USD+ 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 90 (85) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TUI AUF 12 (11,75) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT LUFTHANSA AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 7,80 EUR

GOLDMAN SENKT DHL GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 51 (48) EUR

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 74 (78) EUR - 'SELL

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 31,00 (31,10) EUR  

Redaktion onvista/dpa-AFX

